Bucks – Pacers, preview du Game 2 : Tyrese Haliburton attendu au tournant

Emportés par la vague Damian Lillard lors de la première mi-temps du Game 1, les Pacers doivent réagir ce soir à Milwaukee (2h30 du matin). Parmi les joueurs attendus au tournant ? Tyrese Haliburton, qui a clairement manqué d’impact dans le premier match dimanche.

9 points, 7 rebonds, 8 passes, à 4/7 au tir.

Non, ce ne sont pas les stats de T.J. McConnell dans le Game 1 entre les Bucks et les Pacers, mais bien celles de Tyrese Haliburton. Le meneur All-Star des Pacers est passé au travers de ses grands débuts en Playoffs, et sans surprise Indiana n’a pas survécu face à Damian Lillard et Cie.

“C’était un mauvais match de ma part. Ils (Bucks) étaient bien préparés et il faut leur donner tout le crédit du monde, mais je pense que ça vient surtout de moi. Je dois être meilleur.”- Tyrese Haliburton, via l’IndyStar

Pour limiter l’impact d’Haliburton, Doc Rivers a choisi d’intégrer le pitbull Pat Beverley dans son cinq, à la place de Malik Beasley. Pat Bev a fait du Pat Bev, mais c’est avant tout le travail collectif des Bucks qui a permis de contenir Hali.

Ce dernier était clairement visé par la défense de Milwaukee, qui n’a pas hésité à monter sur lui à plusieurs reprises pour lui infliger une grosse pression défensive. Résultat, Tyrese a beaucoup lâché le ballon, ce qu’il fait évidemment très bien et avec la plus grande efficacité. Problème : il n’a shooté qu’à sept reprises pour neuf points au total en 38 minutes. Difficile pour Indiana d’espérer quoi que ce soit dans ces conditions, même si Pascal Siakam en a profité pour planter 36 pions.

“Je dois être plus agressif. Je dois être meilleur, et je le serai.” – Tyrese Haliburton

La discipline des Bucks des deux côtés du terrain (seulement 10 pertes de balle, 12 points encaissés sur contre-attaque) a également empêché Tyrese Haliburton et Indiana d’exploser en transition, un aspect du jeu où les Pacers avaient fait très mal à Milwaukee en saison régulière. Quand les Bucks – plus solides physiquement – parviennent à transformer le match en une opposition sur demi-terrain, tout devient vite plus compliqué pour Tyrese et ses copains.

Bucks activity on defense stood out. Mixing in switching here, wonder if Pacers adjust in Game 2. Dame on Siakam and they don't get back to exploring. Haliburton does a good job getting tow on the ball and finding the corner but can tweak it. pic.twitter.com/xEvO8Y4FdI

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) April 22, 2024

On est loin, très loin des mixtapes réalisées par Tyrese Haliburton en saison régulière et lors du In-Season Tournament à Las Vegas, où il avait chambré Damian Lillard après un énorme shoot dans le money-time. Dame Time a eu sa revanche dimanche en sortant une énorme première mi-temps (35 points), c’est désormais à Hali de répondre. Mais en est-il vraiment capable ?

Connaissant le talent du bonhomme, on a évidemment envie de répondre oui. Mais cela fait plusieurs semaines que Tyrese n’évolue plus à son top niveau. Gêné par une blessure à l’ischio à la mi-saison, Haliburton est revenu plutôt timidement, lui qui a tourné à “seulement” 17 points et 9 passes à 45,5% au tir (32,4% de loin) sur les 35 derniers matchs de la régulière. Une production honnête, mais bien en deçà du niveau All-NBA auquel évoluait Hali en première partie de saison.

Le meneur des Pacers, originaire d’Oshkosh dans le Wisconsin, aura en tout cas à cœur de relever la tête. On va même plus loin : il doit relever la tête pour qu’Indiana ait une chance dans cette série.