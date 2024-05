Après cinq matchs assez inégaux lors desquels on a cru les Pacers lancés définitivement vers les demi-finales de conférence avant d’assister hier au sursaut d’orgueil des Daims, le Game 6 de ce soir est évidemment importantissime. Soit Indiana se qualifie, soit les Bucks forcent un match 7, et ce sera peut-être avec le renfort de deux joueurs pas trop mauvais côté Milwaukee…

Game 1 : Bucks – Pacers, 109-94

– Pacers, 109-94 Game 2 : Bucks – Pacers , 108-125

, 108-125 Game 3 : Pacers – Bucks, 121-118

– Bucks, 121-118 Game 4 : Pacers – Bucks, 126-113

– Bucks, 126-113 Game 5 : Bucks – Pacers, 115-92

Damian Lillard est touché au tendon d’Achille, il a raté les deux derniers matchs et portait encore une botte de protection il y a quatre jours.

Giannis Antetokounmpo ? Touché au mollet, il n’a pas joué depuis le 10 avril et une rencontre face à Boston.

Point commun entre les deux stars des Bucks : ils pourraient donc faire leur retour ce soir pour ce Game 6, ce match en mode win or die qui donne peut-être des envies de quitte ou double au staff de Milwaukee. Entendez par là que si hésitation il y a sur la capacité des deux joueurs à disputer ce match, le caractère décisif de la rencontre jouera peut-être dans la décision finale. On sait les deux joueurs compétiteurs, on sait le besoin de gagner pour les Bucks, dans une salle hostile qui plus est, et on saura de toute manière assez tard si l’un, l’autre ou les deux seront réactivés par Doc Rivers.

Lors du Game 5 les vétérans Khris Middleton, Pat Beverley et Bobby Portis avaient entretenu l’espoir des champions 2021, et le renfort des deux All-Stars serait évidemment incommensurable pour un match de cette importance, même si Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et Myles Turner en ont vu d’autres. On part dans tous les cas sur l’un des matchs les plus importants de la saison toute équipe confondue, un Game 6 qui décidera d’une partie de la suite des évènements dans le bracket de la Conférence Est. Et si vous voulez notre avis, Giannis et/ou Dame ou pas, les Pacers ont tout intérêt à prendre ce match pour éviter un retour douloureux dans le Wisconsin pour un terrible Game 7. Rendez-vous 0h30 !