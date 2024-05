A peine le temps de digérer un incroyable Knicks – Sixers et un non moins succulent Cavs – Magic, qu’il fallait switcher très vite dans le Wisconsin pour assister au Game 5 entre une équipe de fermiers et une autre de “fermiers mais un peu moins”. Bucks – Pacers, envoyez le (presque) récap !

Pas de Giannis Antetokounmpo, pas de Damian Lillard, pas de coach qui gagne en Playoffs, la dernière elle est pour nous mais le propos est donc celui-là : les Bucks abordaient ce Game 5 menés 3-1 et toujours privés de leurs deux meilleurs joueurs. Pas un super mood, trois défaites de suite et leurs meilleurs ennemis qui veulent leur faire la peau, autant dire que cette nuit c’était win or die.

La bonne nouvelle pour Milwaukee ? La présence de Patrick Beverley. L’homme providentiel de toute une ville, de tout un état. Et ce soir, si Bobby Portis et Khris Middleton en ont mis 29 chacun, si Malik Beasley a trouvé la mire (4/6 de loin), c’est bien le meneur aboyeur qui a été l’élément déclencheur de la victoire des Bucks. Est-ce qu’on vient de vous spoiler le résultat ? Possible. Au deuxième quart Pat Bev se chauffe avec Obi Toppin et provoque la faute technique pour ce dernier, mais là où Pat excelle c’est dans l’art de la célébration. Et des célébrations le chien fou aura l’occasion d’en faire puisqu’il score au total 12 points sur la période, usant et abusant du “too small” avec Bobby Portis en partenaire de crime. Délicieux.

Le divertissement en un homme. pic.twitter.com/rEleD1jQuQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2024



Patoche rappelle en 5 minutes qu’il est un basketteur autant qu’un beatboxeur, et par la suite les Pacers ne recolleront jamais vraiment, gardant tout de même le joker d’un Game 6 à la maison sous le coude. Mais attention messieurs, car avec un chef de meute aussi menaçant, il faudra sortir le collier électrique dans l’Indiana.

Patrick Beverley is HOOPING 🔥

He’s got 12 points in the 2nd quarter! pic.twitter.com/2DFPr5sOym

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 1, 2024



Une victoire facile au final, et une réaction bienvenue pour une équipe qui était au pied du mur. A voir si vendredi soir les Bucks se rendront capable d’un exploit à l’extérieur, face à une équipe qui l’a battu sept fois en dix confrontations cette saison. On surveillera évidemment l’état de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, mais avec un Patrick Beverley aussi affûté, tout devient possible au pays des rêves.