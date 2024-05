Les Finales de Conférence Est débutent officiellement ce soir à Boston (2h du matin). D’un côté, on a une équipe des Celtics qui est au repos depuis presque une semaine. De l’autre, on a des Pacers qui sortent tout juste d’une victoire XXL dans un Game 7 à New York. Qui est le mieux placé pour prendre la première manche ?

Les Celtics et les Pacers ont connu des parcours bien différents pour accéder jusqu’aux Finales de Conférence Est.

Boston a éliminé Miami puis Cleveland, à chaque fois en cinq matchs sans vraiment transpirer. Le Heat et les Cavs – plombés par les blessures – n’ont pas pu offrir beaucoup de résistance à des Celtics clairement supérieurs sur le plan du talent. Les Pacers, quant à eux, ont également profité de nombreuses bobos chez les adversaires mais ont vraiment dû batailler pour en arriver là. D’abord face aux Bucks (victoire en six matchs) puis contre les Knicks, dans une série qui est allée jusqu’au bout du bout (sept matchs).

C’est ainsi qu’on se retrouve devant une confrontation où l’avantage de la fraîcheur est assez nettement du côté de Boston. Les C’s ont joué… trois matchs de moins qu’Indiana sur l’ensemble des deux premiers tours de Playoffs, et les Pacers reviennent à peine de New York où ils se sont imposés dimanche après-midi. Pas le temps de souffler pour Indiana !

Paradoxalement, les jambes lourdes pourraient être du côté de Boston, et non d’Indiana, ce soir au TD Garden.

Certes la jauge d’énergie est remplie chez les Celtics mais cela fait six jours qu’ils n’ont pas goûté à la compétition. Six jours sans jouer, sans être confronté à l’intensité d’un match de Playoffs, c’est long. Et il faudra peut-être un peu de temps pour mettre la machine en route du côté des Verts. En face, malgré la fatigue, ça va débarquer en pleine confiance et avec le momentum accompagnant la grosse victoire à New York. On parle en plus d’une équipe des Pacers jeune, dynamique, qui n’a pas froid aux yeux.

Tout ça pour dire qu’on ne serait pas surpris de voir Indiana prendre les commandes dans ce Game 1, et ce malgré la différence de niveau (Kristaps Porzingis ou pas) sur le papier entre ces deux équipes. Les Pacers voudront rapidement calmer le TD Garden comme ils ont pu calmer le Madison Square Garden dimanche. S’ils y parviennent, ils feront un bon premier pas dans cette série, reste à voir ensuite s’ils pourront résister aux assauts inévitables du collectif bostonien.

Allez, on se donne rendez-vous cette nuit pour une première manche hyper intrigante !