Si la déception est forcément de mise après la défaite du Game 7 contre Indiana, les Knicks ont posé des bases très solides pour la suite en cette fin de saison 2023-24. Des bases posées sans Julius Randle, absent depuis fin janvier à cause d’une blessure. Et si on avait déjà vu le dernier match de Julius avec New York ?

Julius Randle était assis là sur le banc, voyant ses coéquipiers tomber les uns après les autres sous le coup des blessures, et son équipe des Knicks finalement se faire éliminer par les Pacers à la maison.

L’intérieur All-Star n’a finalement pas pu revenir de sa blessure à l’épaule contractée en début d’année et a donc vécu le run des Knicks de l’extérieur. Et alors qu’il va potentiellement entrer dans sa dernière année de contrat avec New York la saison prochaine (il possède une player option sur 2025-26), les questions sur son avenir vont devenir de plus en plus insistantes.

“Les équipes NBA surveillent le dossier Julius Randle à New York” a déclaré l’insider Shams Charania. “Selon la manière avec laquelle les Knicks vont gérer la potentielle extension de Randle, ce sera intéressant à voir. Car quand on parle de joueurs qui peuvent représenter une contrepartie, Randle possède le salaire pour monter un gros gros trade.”

Julius Randle est éligible à une extension de contrat de 181 millions de dollars sur quatre ans cet été, et possédera un salaire de 30,3 millions de dollars lors de la saison 2024-25. Si les Knicks décident de ne pas le prolonger, il deviendra naturellement un candidat pour un transfert, d’autant plus que son salaire pourra permettre l’acquisition d’une nouvelle star aux côtés de Jalen Brunson et Cie.

The Knicks internally consider this offseason the time to push their chips in for a star player via trade, per @FredKatz (https://t.co/2sKdRNUdoK).

New York owns all their future picks and swaps, plus four additional first-round selections projected through 2027.

Who will New… pic.twitter.com/Nf56vmdqIX

— Evan Sidery (@esidery) May 20, 2024

À l’heure de ces lignes, les Knicks ont tout ce qu’il faut pour faire un gros coup sur le marché des transferts. En plus de Julius Randle et son salaire (sans oublier d’autres contrats transférables, comme celui de Bojan Bogdanovic par exemple), ils possèdent un très gros capital draft qui peut potentiellement convaincre une équipe de lâcher une star à New York.

Vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas simplement prolonger Julius Randle, qui après tout a été trois fois All-Star avec les Knicks depuis son arrivée en 2019. La question est légitime et peut-être que New York serait actuellement en finale de conférence si Randle était revenu de blessure. Mais les limites montrées par Julius en Playoffs ces dernières saisons, son irrégularité, ainsi que le montant de sa prolongation potentielle peuvent refroidir le président Leon Rose.

Sachant que les futures prolongations de contrat de Jalen Brunson et OG Anunoby (agent libre potentiel cet été) vont prendre beaucoup de place dans le salary cap, les Knicks sont-ils prêts à investir autant pour un joueur comme Randle ? On les voit plus s’en séparer pour ajouter le meilleur coéquipier possible à ce groupe guidé par le boss Brunson.

“Les Knicks vont continuer à être agressifs. Ils ont huit choix de premier tour à trader, ainsi que des picks de second tour et des pick swaps. Ils vont essayer de choper la future star qui sera disponible.” – Shams Charania

Rendez-vous cet été pour une intersaison pleine de rumeurs…

