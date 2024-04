Fin de saison pour Julius Randle, bientôt opéré de l’épaule

C’était redouté de la part des fans des Knicks et c’est malheureusement officiel, Julius Randle va manquer la fin de saison, contraint de se faire opérer de l’épaule qui le gêne toujours…

C’est donc la grosse tuile pour la franchise de la Big Apple, qui espérait un retour de son intérieur, auteur de 24 points, 9,2 rebonds et 5 passes en moyenne, et qui a également été nommé All-Star cette saison (il a été remplacé par Scottie Barnes). Toujours à la lutte pour avoir l’avantage du terrain lors des Playoffs à l’Est, les Knicks peuvent même se prendre à rêver de la seconde place en coiffant les Bucks au poteau, mais sans leur Julius Randle ni OG Anunoby, dont la date de retour n’est pas non plus connue, la tâche va forcément être bien plus compliquée. Absent depuis la fin du mois de janvier après s’être disloqué l’épaule face au Heat, un retour était espéré, mais cette blessure est beaucoup trop coriace et va le contraindre à passer la fin de saison en civil, à encourager ses potes pendant la postseason.

BREAKING: After two months of rehabilitation to attempt a return to the New York Knicks, All-NBA forward Julius Randle will undergo season-ending right shoulder surgery, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Yc6FJAPgp7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 4, 2024

En plus de l’ailier britannique, c’est un nouveau coup dur pour l’équipe qui voit l’un de ses piliers au tapis. Mais après deux mois de rééducation et autant de spécialistes consultés, la sentence est inévitable, JVLIVS doit à tout prix passer sur le billard. Sans cette opération, Julius Randle prend de gros risques d’aggraver cette fichue blessure et pourrait même avoir des dégâts permanents. Le joueur sera réévalué dans cinqq mois et ne fera son retour que pour la saison 2024-25. D’ici là, il aura tout le temps de se rétablir et préparer au mieux cette future campagne. Malheureusement, celle-ci s’arrêtera à 46 rencontres disputées et affaiblit considérablement les Knicks en vue des Playoffs. La franchise de New York est tout de même bien armée, et trouve les solutions sans lui, mais il va tout de même manquer dans la peinture. Bon rétablissement Julius !