Les Knicks n’ont toujours aucune date de retour pour OG Anunoby et Julius Randle

Après une deuxième défaite en toute fin de partie d’affilée pour les Knicks, Tom Thibodeau et Josh Hart ont évoqué en conférence de presse la situation de deux blessés majeurs de New York, OG Anunoby et Julius Randle. À 20 jours du début des Playoffs, le son de cloche est le même : aucune date de retour n’est connue. Rien d’augure à rassurer les fans, en somme.

Au delà du chassé-croisé au classement qui pourrait finir par jouer des tours aux Knicks s’ils ne se remettent pas à gagner rapidement, la franchise de la Big Apple n’a toujours pas de nouvelles positives venant de deux acteurs importants du groupe : OG Anunoby et Julius Randle. Et à l’aube d’une postseason déjà décisive pour l’avenir de l’équipe, rien n’est moins sûr quant à leur participation au début du premier tour des Playoffs. Tom Thibodeau a bien choisi ses mots pour évoquer le sujet Anunoby.

“On fait avec la réalité. On s’occupe de cela au jour le jour. Quand OG sera en suffisamment bonne santé, il reviendra.” – Tom Thibodeau.

Absent depuis 7 matchs, après un retour pour trois rencontres seulement, Anunoby est la pièce maîtresse des Knicks en défense, et face aux formations de l’Est qui comptent beaucoup sur des joueurs extérieurs pour faire la différence, faire sans lui en Playoffs serait un véritable poids. Même wording pour Julius Randle, star offensive du groupe.

“Il doit juste continuer à travailler, jour après jour. On ne sait pas comment ça va évoluer. Se remettre en jambes est son boulot principal, il doit tout donner pour cela. Il ne faut pas se décourager. Les autres gars ont aussi leur boulot à faire.” – Tom Thibodeau.

Le potentiel “vrai” indice, certifié sans langue de bois ? Il vient de Josh Hart, qui s’estimerait “agréablement surpris” par un retour de ses coéquipiers blessés. De quoi indiquer entre les lignes que les infos qui lui parviennent ne font pas état d’un retour immédiat.

“Je ne suis pas trop dans ces conversations médicales, donc je n’en sais pas trop… mais nous devons prendre chaque match de cette fin de saison au sérieux, et s’ils reviennent, être agréablement surpris.” – Josh Hart.

Point calendrier ? Loin d’être injouable, mais pas facile pour un sou. Le Heat, les Kings, les Bulls (trois fois), les Celtics, les Bucks et les Nets. Hormis Brooklyn qui est déjà quasiment finito, toutes les équipes jouent leur place au Play-in ou aux Playoffs, qu’il s’agisse d’assurer une place préférentielle, ou une place tout court. Il ne faudra donc rien lâcher, retours ou pas.

Source : ESPN