Interrogé sur sa fin de carrière à la suite de son carton offensif contre les Nets, LeBron James estime “ne plus avoir beaucoup de temps en NBA”. Si les statistiques le font évidemment mentir, la situation de son fils Bronny pourrait avoir un impact sur ses décisions.

Pour un joueur qui a passé plus d’années de sa vie en NBA que d’années en dehors (la phrase de barge), LeBron James est encore en très grande forme. Chaque soir, il relève un peu plus la limite de l’impensable pour un athlète de 39 ans, et sa performance remarquable contre Brooklyn n’est qu’un exemple de plus. Pourtant, dans la tête du King, l’idée de raccrocher les sneakers fait son chemin. Interrogé par Johan Buva de The Athletic, James estime ne plus avoir beaucoup de temps devant lui dans la Grande Ligue.

“Je ne jouerai pas 21 années de plus, c’est une certitude. Mais pas très longtemps. Je ne sais pas quand la porte se refermera, mais je n’ai plus beaucoup de temps devant moi.” – LeBron James.

Niveau contrat ? Il lui reste une année, en option, avec les Lakers. Il a – selon Spotrac – jusqu’au 29 juin prochain pour décider s’il veut l’activer, mais les Lakers n’hésiteront pas une seule seconde à lui proposer un nouveau deal… Comme bon nombre d’équipes, puisque l’inconnue majeure autour de la suite de la carrière de LeBron est actuellement l’arrivée – ou non – de Bronny, son fils, en NBA.

Victime d’un arrêt cardiaque en début de saison, le grand garçon de James n’a pas pu – et c’est logique – suivre une année normale sur le plan sportif avec USC, sa fac. Actuellement absent de toutes les grosses mock drafts aux États-Unis, rien n’est moins sûr quant à son engagement pour l’édition 2024. Son agent, Rich Paul, a indiqué que le jeune garçon ne s’engagerait qu’en cas d’intérêt significatif de certaines franchises.

Avec le contexte actuel, la tendance est donc à une prolongation chez les Lakers, mais tout pourrait bouger fortement d’ici juin. Et comme vous le savez désormais, en NBA, la vérité d’aujourd’hui est souvent différente de celle d’hier et de demain…

LeBron James on how long he expects to continue playing in the NBA: “Not very long. … I’m not gonna play another 21 years, that’s for damn sure. But not very long. I don’t know when that door will close as far as when I’ll retire. But I don’t have much time left.” pic.twitter.com/OtJzM6cheI

— Jovan Buha (@jovanbuha) April 1, 2024

Source : Johan Buva