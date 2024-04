LeBron James continue de repousser les frontières du réel. L’Elu a envoyé 25,6 points par match cette saison à 39 ans, c’est la… 20è saison consécutive où il score plus de 25 unités de moyenne.

La dernière fois que LeBron a marqué moins de 25 points de moyenne sur une saison régulière ? C’était en 2003-04, et c’était lors de… sa saison rookie ! La première saison en NBA du King est donc à ce jour toujours la seule sous cette barre symbolique. Comme s’il y avait besoin d’obtenir une nouvelle preuve de cette longévité surréaliste de la part de l’un des monuments de ce sport qui, s’il voit indéniablement la retraite s’approcher, a encore un certain nombres de dingueries à nous offrir à son grand âge. Le tout en étant potentiellement aux côtés de son fils Bronny pour ses dernières années dans la ligue. Téma la taille du flex.

LeBron James is averaging 25+ points for the 20TH STRAIGHT season 🤯

Just remarkable stuff from The King 👑 pic.twitter.com/RdW2D6yPRI

Ce n’est pas la première fois que LeBron James pose sa signature dans les livres d’histoire, rien que cette saison. Il a déjà dépassé les 40 000 points en carrière, à jamais le premier dans l’histoire à atteindre cette marque, et il a également atteint les 11 000 passes décisives en carrière ce soir. Des chiffres qui devraient encore grimper pendant au moins un ou deux ans, tant LBJ défie les lois de la logique. Sans cesse en train de réinventer son jeu, notamment au shoot, et de l’adapter à son âge qui grimpe lui aussi, James continue néanmoins de garnir chaque colonne statistique, au point d’offrir de telles dingueries. Il y a bien un jour où ça s’arrêtera, alors profitons-en tant qu’il en est encore temps.

