Le mois d’avril nous réserve toujours des surprises, et Dalano Banton n’a pas déçu. Le meneur de jeu des Blazers à arrosé depuis le parking face aux Kings (15 tirs à 3-points tentés), et n’en a rentré… aucun. Nada, que dalle, même pas un petit ouvert. C’est un record, et on tient à le féliciter.

Une bouse, des selles, un crottin, des excrétions, du caca ou du guano, appelez ça comme vous voulez mais tous ces mots capturent la performance de Dalano Banton à Sacramento. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

D’abord, il y a le shoot. Banton aime bien artiller de loin, mais ce dimanche, le gardien du parking est venu le voir en personne pour lui demander d’arrêter. Il avait entamé le premier quart-temps avec 7 tentatives pour autant de saucisses, ça partait mal. Un shooteur sachant shooter sans son shoot est un bon shooteur. Mais le meneur n’est pas ce qu’on appelle un bon shooteur. Il balance dans tous les sens toute la rencontre et termine à 0/15 derrière l’arc.

ZÉ-RO SUR QUINZE. C’est abyssal, et personne n’a fait pire mieux. L’exploit appartenait à Eric Gordon, Brook Lopez et Justin Anderson, qui avaient tous les trois terminé à 0/12. Nous sommes entrés dans une nouvelle sphère. Les dégâts parlent d’eux même : quatre planches facturées, deux arceaux tordus et l’état psychologique désastreux des 17 fans de RIP City sur les mains du numéro 5. Les ballons n’ont pas fini dans l’anneau, le basket se souviendra de Dalano.

Mais le pire dans tout ça, c’est que ce bon vieux Banton aurait continué à shooter… s’il ne s’était pas fait éjecter! Flagrante 2 dans le dernier quart-temps, aller simple pour les douches avant la fin du match. C’est presque triste qu’il n’ait pas eu l’occasion de titiller la barre du 0/20, on aurait eu une vanne excellente en titre.

Évidemment, son adresse globale n’est pas bien plus jolie. 6/26 au total, ce à quoi on ajoute 6 ballons perdus pour une seule passe décisive. C’est abyssal. Il termine à 0 en TTFL, avec un sensationnel 41 de malus. On touche au sublime. S’il n’a shooté qu’à 0/15, on est tous d’accord pour dire qu’il à eu 0/20.

Allez, et pour finir, quoi de mieux qu’une liste de joueurs, choisis au hasard, qui auraient mieux shooté que lui ce soir :

Joakim Noah

Tacko Fall

Oscar Robertson (du haut de ses 85 ans)

Ted Wheeler, le maire de la ville de Portland

Céleste Macquet, grande plume d’un média basket reconnu

Ma grand-mère dans un bon jour

La personne à votre droite là, tout de suite

Kylian Hayes, mais c’est pas sûr-sûr

On récapitule une dernière fois pour se rendre compte du moment ? Record de 0/15 de loin, 20 tirs ratés au total, 6 ballons perdus et une faute flagrante 2 qui vaut une éjection. Dans le MÊME match ? Merci pour ce moment Dalano, du fond du cœur.

Malheureusement, les Blazers ont terminé leur saison et Banton ne reverra pas les parquets NBA avant le mois d’octobre. Dommage pour lui, tant mieux pour les panneaux, dans toutes les salles de la ligue.