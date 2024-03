142-82. C’est bien le score du match qui a opposé le Miami Heat aux Portland Trail Blazers cette nuit. Cela donne 60 points d’écart et l’un des plus gros blowouts de l’histoire de la NBA.

Voilà ce qui peut arriver quand vous mettez une équipe composée quasiment que de rookies face à une équipe de vétérans qui doit gagner chaque match en vue des Playoffs.

60 points d’écart.

Si la victoire de Miami sur Portland ne surprendra personne, le score peut choquer. Jamais la franchise du Heat n’avait gagné un match de basket avec un tel écart mais le plus surprenant dans l’histoire, c’est que ce n’est même pas la pire défaite de la saison pour les Blazers. En effet, les hommes de Chauncey Billups en avaient déjà pris 62 dans les gencives en janvier dernier à Oklahoma City.

142-82, c’est tout simplement le 9e plus gros blowout de l’histoire de la NBA.

Les plus gros blowouts NBA

73 points d’écart entre les Grizzlies et le Thunder (152-79, 2 décembre 2021) 68 points d’écart entre les Cavaliers et le Heat (148-80, 17 décembre 1991) 65 points d’écart entre les Pacers et les Blazers (124-59, 27 février 1998) 63 points d’écart entre les Lakers et les Warriors (162-99, 19 mars 1972) 62 points d’écart entre le Thunder et les Blazers (139-77, 11 janvier 2024) 62 points d’écart entre les Warriors et les Kings (153-91, 2 novembre 1991) 62 points d’écart entre les Nationals (Syracuse) et les Knicks (162-100, 25 décembre 1960) 61 points d’écart entre les Hornets et les Grizzlies (140-79, 22 mars 2018) 60 points d’écart entre le Heat et les Blazers (142-82, 29 mars 2024)

HEAT BEAT BLAZERS BY 60… LARGEST MARGIN OF VICTORY IN FRANCHISE HISTORY 😱 pic.twitter.com/8C2ySGHtoi

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 30, 2024

Source texte : NBC