Alors qu’ils visaient le titre NBA, les Phoenix Suns sont la première équipe NBA éliminée des Playoffs 2024. Un échec cuisant sur lequel on devait absolument revenir !

C’est officiel, les Suns de Phoenix sont désormais en vacances. Un sweep retentissant 4-0 face aux Wolves qui ne peut laisser qu’Alex devant une équipe désolante… Mais comment en est-on arrivés là ? Et est-ce que c’était totalement prévisible ? De quoi sera fait l’avenir des Suns ? Sortez vos plus belles punchlines et admirez celles qui tombent, voici l’Apéro réact 100% sweep à Phoenix !