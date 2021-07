Les Bucks sont champions NBA 2021 : Giannis au sommet ! Apéro TrashTalk

Dimanche, on avait sorti un Apéro TrashTalk spécial Game 5 des Finales NBA après l’incroyable rencontre de samedi à Phoenix. Aujourd’hui, on est forcément de retour après la nouvelle victoire des Bucks, synonyme de titre NBA pour la bande à Giannis Antetokounmpo. Let’s go !

Le voilà l’Apéro spécial fin des Finales NBA. C’est un peu devenu une tradition chez TrashTalk car chaque année, une fois qu’on connaît le grand vainqueur de la saison, il y a toujours énormément de choses à dire. C’est peut-être encore plus le cas en 2021 avec cette victoire finale des Bucks sur les Suns en six manches dans une série magnifique, où Giannis Antetokounmpo a évidemment régné en maître. MVP des Finales, le Greek Freak a sorti une performance légendaire dans le Game 6 pour aider les Bucks à atteindre enfin les sommets après deux grosses déceptions consécutives en Playoffs. En face, les Suns de Devin Booker et Chris Paul n’ont pas pu résister, s’inclinant quatre fois de suite pour la toute première fois de la saison, et ce au pire moment. C’est évidemment un scénario terrible pour des Cactus très séduisants pendant quasiment toute l’année, mais c’était l’heure des hommes de Mike Budenholzer. De Giannis à Khris Middleton en passant par Jrue Holiday, Brook Lopez, ou encore P.J. Tucker, Bobby Portis et Pat Connaughton, les Daims sont allés jusqu’au bout, une première depuis 1971 à Milwaukee.