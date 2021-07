Les highlights de Jalen Green : du dunk, de l’explosivité, et encore du dunk, parfait pour le Top 10 du matin

Vous êtes trop impatients avant la Draft NBA le 29 juillet prochain ? Vous voulez découvrir pourquoi Jalen Green a autant de hype que d’abonnés sur Instagram ? Alors, vous êtes au bon endroit ! Ici, vous pourrez retrouver les meilleurs moves d’un arrière explosif, rapide et spectaculaire.

Le petit lien utile pour retrouver le profil du garçon en vidéo, sur ta chaîne YouTube préférée bien sûr

Jalen Green est un arrière scoreur, playmaker (surtout pour lui mais aussi parfois pour les copains). Dans ce best-of de 17 minutes, vous pourrez découvrir de vos propres yeux les multiples qualités de ce jeune joueur. Celui qui a préféré jouer en G League, chez Ignite, est un joueur au potentiel énorme, qui a tout d’une future star. Le jeu, la confiance (débordante) qu’il a en lui, la hype, le physique… Jalen est déjà complètement NBA ready, physiquement comme mentalement. D’ailleurs, cela se remarque dans son jeu, comme dans la vidéo : il n’a pas peur d’attaquer le panier, d’aller au contact, et ne refuse jamais une occasion de marquer. Très à l’aise balle en main, il se sert de son premier pas extrêmement rapide pour éliminer son vis-à-vis, avant de terminer avec un gros tomar ou bien beaucoup de toucher. Son axe de progression principal en attaque reste la passe, où, sans être particulièrement mauvais ou sans être un grand croqueur, il a parfois tendance à s’enfermer et ne pas assez lever la tête. Mais bon, à 19 ans seulement, et quand on a autant de talent, ça peut arriver… En G League, il a réussi une saison très solide avec 17,9 points, 4,1 rebonds et 2,8 passes, alors qu’il évoluait aux côtés d’un autre prospect attendu très haut cette année : Jonathan Kuminga. Cela n’a pas empêché Jalen Green de s’éclater, et de s’imposer bien souvent comme un leader de son équipe.

En bref, si vous aimez les joueurs spectaculaires, athlétiques, vous allez adorer Jalen Green. On appuie sur play, on met en grand écran et on profite pour s’ambiancer au max car le meilleur reste à venir.