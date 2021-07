Draft NBA 2021 : Jonathan Kuminga, le profil complet ! Apéro TrashTalk

Nous sommes en plein dans les Finales NBA 2021 mais mine de rien, la Draft approche à grands pas. Et quand on parle de Draft chez TrashTalk, on parle automatiquement de profil de joueurs. Et parmi les plus gros prospects du moment, on a l’ailier congolais Jonathan Kuminga. Focus.

Après le profil de Jalen Green il y a deux jours, on s’intéresse aujourd’hui à l’un de ses coéquipiers au sein du G League Ignite, Jonathan Kuminga. Comme Green, Kuminga était de la partie dans la bulle de Mickey il y a quelques mois. En l’espace de 13 matchs, le gamin né à Goma il y a bientôt 19 ans s’est montré un peu irrégulier, mais a tout de même pu donner un aperçu de ses qualités avec des moyennes de 16 points et 7 rebonds. Ailier de 2m03 et 98 kilos, et doté de capacités athlétiques très sérieuses, Jonathan Kuminga possède un profil physique à la fois séduisant mais surtout adapté à la NBA moderne. Techniquement, y’a une vraie marge de progression malgré le talent du bonhomme, qui devra également s’améliorer au shoot pour pouvoir maximiser son potentiel. Pour vous donner une idée plus précise du prospect, il est souvent comparé à la star des Celtics Jaylen Brown. Kuminga est attendu autour de la cinquième place à la Draft NBA 2021.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2021.