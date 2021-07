Draft NBA 2021 : Jalen Green, le profil complet ! Apéro TrashTalk

Nous sommes en plein dans les Finales NBA 2021 mais mine de rien, la Draft approche à grands pas. Et quand on parle de Draft chez TrashTalk, on parle automatiquement de profil de joueurs. Et parmi les plus gros prospects du moment, on a l’explosif arrière Jalen Green. Focus.

Si Cade Cunningham est considéré comme le favori pour être le first pick de la prochaine Draft NBA, Jalen Green n’est pas très loin derrière, et en plus il n’a pas froid aux yeux. « Je suis le meilleur joueur de cette Draft » a-t-il déclaré récemment. Clairement, le gamin ne manque pas de confiance en lui. Peu importe si c’est vrai ou pas, Green fait partie de ces petits phénomènes qui animeront les Top 10 dans les années à venir. Spectaculaire, très athlétique et gros scoreur, l’arrière a tout ce qu’il faut pour briller rapidement en NBA. On a déjà pu avoir un aperçu du bonhomme dans la G League il y a quelques mois, lui qui avait préféré suivre la voie professionnelle de la ligue mineure plutôt que la case université. Projeté dans le Top 3 de la Draft NBA 2021, Jalen Green semble avoir de bonnes chances de terminer chez les Rockets, qui possèdent le deuxième choix le 29 juillet prochain.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2021.