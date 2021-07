Dwane Casey aime bien savoir si les prospects font leur lit le matin : le basket c’est bien, mais t’as rangé tes jouets au moins ?

Le 22 juin dernier, nouveau jour férié à Detroit, les Pistons ont obtenu le premier pick de la Draft et, forcément, pas le droit à l’erreur au moment de choisir leur prochaine pépite. Mais pour ça ne vous inquiétez pas, Dwane Casey a tout prévu : entraînement, goûter, devoirs … il va surveiller tout ça !

Si 98% des mock drafts annoncent l’arrivée du sensationnel Cade Cunningham à Detroit, nul doute que la franchise du Michigan risque de surveiller un grand nombre de prospects. Les Pistons préfèrent être prévoyants et on les comprend, ce serait quand même gênant de nous faire une Darko Miličić bis, lui qui aura marqué l’histoire de la franchise mais pas par son talent malheureusement. Tous les dossiers seront en tout cas étudiés minutieusement et rien ne sera laissé au hasard, mais alors… vraiment rien. D’après Rod Beard, journaliste du Detroit News, Dwane Casey, coach de la franchise du Michigan, ferait ainsi très attention au fait que les jeunes… fassent leur lit ou non. Oui oui, vous avez bien compris. Alors évidemment il n’a pas dit que ça, pour lui ce serait surtout représentatif du sens de l’organisation du joueur mais tout de même, la quote reste fantastique.

Ok donc à Détroit si tu fais pas ton lit le matin tu chutes à la Draft mdr bah écoutez on se retrouve au second tour hein https://t.co/wKkzwKYVuQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2021

Alors c’est vrai qu’il y a de l’idée, il est vrai aussi que ça peut-être révélateur du sérieux du mec, mais vous nous connaissez… on ne pouvait pas laisser passer cette décla sans s’amuser un peu, sans tenter de s’imaginer une journée de workout dans le Michigan. Le staff qui est là de bon matin pour voir si ta chambre est bien rangée et donc pour voir comment tu fais ton lit, attention car ça peut déjà te coûter dix places à la Draft. Ensuite, il faudra bien penser à finir tout ton bol de céréales avant d’aller se laver les dents. Puis on enchaîne avec du classique : physique, shooting, QI basket, entretien avec le staff, mais le plus important restera de bien faire tes devoirs et de ranger tes jouets en fin de journée, skills quasi-éliminatoires pour Dwane. Ce serait bête de perdre la première place de la Draft à cause d’une chaussette qui traîne sous le lit hein…

Au-delà de la vanne, on voit bien que les Pistons prennent leur rôle à cœur et n’ont pas envie de se planter dans leur sélection. Bonne nouvelle toutefois, avec Cade Cunningham sur le marché et le premier pick dans la popoche, le choix ne devrait pas être trop difficile. Reste à savoir si Cade sait faire son pieu, et dans le cas contraire on pourra donc dire que les Pistons sont un peu… à cheval sur leurs valeurs.

Source texte : Rod Beard