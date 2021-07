Draft NBA 2021 : Cade Cunningham, le profil complet ! Apéro TrashTalk

Nous sommes en plein dans les Finales NBA 2021 mais mine de rien, la Draft approche à grands pas. Et quand on parle de Draft chez TrashTalk, on parle automatiquement de profil de joueurs. Et parmi les plus gros prospects du moment, on a évidemment monsieur Cade Cunningham. Allez, c’est parti !

Considéré comme le favori pour être appelé en premier par Adam Silver à la fin du mois de juillet, Cade Cunningham a quasiment tout ce qu’il faut pour devenir l’une des plus grandes étoiles de la NBA dans les années à venir. Le gamin a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois et le moment est désormais venu de faire un focus complet sur le prospect formé à Oklahoma State. Ses qualités, son profil physique, son potentiel, mais aussi ses petits points faibles… on fait un tour complet sur l’ami Cade. Étant donné que les Pistons ont remporté la NBA Draft Lottery il y a trois semaines, on voit bien Cunningham défendre les couleurs de Detroit à partir de la saison prochaine, et potentiellement aider la franchise du Michigan à retrouver une vraie place au sein de la Conférence Est. Parce que oui, Cade Cunningham est ce genre de talent, un talent attendu comme un véritable « franchise changer ».

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo profil de la Draft 2021.