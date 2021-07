Jamahl Mosley est le nouveau coach du Magic : super, mais est-ce qu’il a son BAFA au moins ?

C’était dans les tuyaux depuis quelque temps, c’est désormais officiel. Jamahl Mosley est le nouveau coach du Orlando Magic. Mosley head coach, une première dans sa carrière longue de 16 ans en NBA. Un coach rookie qui connaît aussi bien la Ligue, c’est quand même marrant.

Jamahl Mosley est enfin head coach en NBA. Celui qui se trouvait dans plusieurs rumeurs ces dernières semaines a trouvé la bonne opportunité. Cette opportunité, elle se trouve à Orlando. Adrian Wojnarowski d’ESPN a officialisé la nouvelle, tout en indiquant qu’il s’agit d’un contrat de quatre ans pour Mosley. La franchise floridienne démarre un nouveau cycle après le départ de ses cadres (Nikola Vucevic, Evan Fournier, Aaron Gordon) il y a quelques mois. Alors quoi de mieux pour un coach rookie que de démarrer dans un projet de reconstruction, sans grandes attentes de résultats ni pression à court terme, et dans un marché comme celui d’Orlando ? Difficile de savoir quel talent sortira du lot au sein du roster du Magic. Même John Hammond, le manager général de la franchise passé par Milwaukee, doit encore manquer de certitudes dans son effectif. L’occasion pour Mosley d’avoir quasiment carte blanche sur les minutes de ses joueurs, mais aussi sur la façon de les faire jouer. Dans quel état de forme vont revenir Jonathan Isaac et Markelle Fultz, victimes (encore une fois) de grosses blessures il y a quelques mois ? Que vaut véritablement Mo Bamba ? Quel est le plafond de Cole Anthony ? Tant de questions entourent Orlando et son projet jeunesse, qui n’en est qu’à sa genèse (pas mal celle-là, non ?).

Mosley has agreed-in-principle to a four-year deal to become the Magic’s new head coach, sources tell ESPN. https://t.co/3OHQmiwB52 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 11, 2021

Nous sommes à un peu plus de deux semaines de la Draft NBA 2021. Un événement crucial pour le Magic, qui a l’occasion d’ajouter une ou deux pépites à son effectif. En effet, Orlando a la chance d’avoir deux picks dans le top 10 : le pick 5 et le pick 8. Alors que faire ? Plutôt essayer de monter en échangeant ces picks ou plutôt les garder et choisir deux nouveaux enfants pour la garderie floridienne ? Même si c’est John Hammond qui aura le dernier mot, on peut faire confiance à Mosley pour avoir son mot à dire là-dedans. Surtout que l’ancien disciple de Rick Carlisle à Dallas connaît bien les jeunes, puisqu’il était chargé du développement des joueurs ainsi que du scouting à Denver avant de devenir assistant coach. Une caractéristique qui a forcément tapé dans l’œil du front office du Magic, qui a besoin d’une nounou pour tous ces enfants la saison prochaine. Mais tactiquement, que vaut Jamahl Mosley ? Difficile de savoir, tant les bancs par lesquels il est passé sont différents. Car oui, être l’assistant de Rick Carlisle n’est pas vraiment le même métier qu’être celui de George Karl. Pourtant, Mosley a fait les deux. Autant dire qu’il connaît un peu le job, mais à Orlando, vous avez plus de chances de croiser Mickey en personne que de savoir quel type de jeu va proposer le coach rookie…

Beaucoup de questions entourent (déjà) la saison 2021-22 du Magic d’Orlando. Une chose est sûre : c’est Jamahl Mosley qui sera en costard sur le banc tous les soirs. Un choix qui semble cohérent avec l’effectif actuel de la franchise floridienne, qui espère découvrir quel est réellement le projet avant même de gagner des matchs.

Source texte : ESPN