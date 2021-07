Jamahl Mosley devrait être le prochain coach d’Orlando : passer de Luka Magic à Disney, ça a du sens

Jamahl Mosley, assistant des Mavericks, devrait être le prochain entraîneur du Magic. Orlando semble effectivement tenir son nouveau magicien, l’ange gardien de Luka Doncic. Bon par contre, passer de Luka à Michael Carter-Williams, ça va lui faire tout drôle.

Dans les rumeurs depuis deux ans maintenant, ça y est, c’est (presque) fait. Jamahl Mosley serait sur le point de signer pour la première fois en tant que head coach, après 16 ans en NBA dont 14 en tant qu’assistant. Selon notre cher Adrian Wojnarowksi d’ESPN, l’heureux élu devrait être le Magic, visiblement convaincu par son profil. Également sur les tablettes des Wizards – Poudlard oblige – et en concurrence avec Wes Unseld Jr. (qui pourrait rejoindre les Wizards), l’ancien assistant de Rick Carlisle s’est éloigné de la franchise de la capitale et aurait déclaré : I’m gonna take my talents to South Beach Disney World. Source ? Tkt c’est un pote qui l’a dit. Pour les réticents à la langue de Shakespeare, Jamahl Mosley devrait donc vivre sa première expérience de coach en Floride, chez Mickey. Un des formateurs de Luka Magic dans la bande de jeunes d’Orlando, plutôt bon feat à première vue non ? John Hammond, manager général de la franchise floridienne, apprécierait particulièrement la capacité de Mosley à former les jeunes talents, un aspect très important dans le projet de reconstruction d’Orlando. Dans une année de transition (salut Vooch, salut Evan), le Magic et le coach Steve Clifford avaient décidé de se séparer après trois ans de vie commune. Et dans la lignée d’une reconstruction autour des jeunes (Markelle Fultz, Jonathan Isaac, Cole Anthony, R.J. Hampton, Mo Bamba, Donald, Pluto…), la collaboration avec Mosley semble être une bonne option.

Une première qui ne risque pas d’être de tout repos pour l’ancien texan, qui devra réintégrer les abonnés de l’infirmerie Markelle Fultz et Jonathan Isaac dans le roster. Le coach rookie arrive aussi quelques semaines avant la Draft, qui s’annonce très importante pour Orlando, et pourra donner son point de vue dans la sélection. Pour ceux qui n’ont pas lu la dernière édition du journal de Mickey, on rappelle que le Magic possède le pick 5 et 8 (merci Nikola), ce qui leur permettrait de les trader pour monter dans les choix, ou de choisir deux pépites, formées par… l’ange gardien de Luka Magic. Pas mal pour un premier job ! Juste pour info, sachez qu’avant de devenir coach assistant, Jamahl Mosley était spécifiquement chargé du développement des joueurs ainsi que du scouting chez les Denver Nuggets, autant dire que c’est un peu sa spécialité. Et c’est ce qu’il a ensuite apporté – entre autres – dans le costume d’assistant, de Denver à Dallas en passant par Cleveland. Passé par l’école George Karl puis Rick Carlisle, Mosley n’a pas appris le métier avec n’importe qui…

Les fans d’Orlando, vous tenez enfin votre coach. Enfin parlons pas trop vite, mais quand on connaît le Woj, on sait qu’il ne balance pas les infos en freestyle. Un bon formateur de talents dans une équipe qui accumule les jeunes sans vraiment savoir quoi en faire, finalement Jamahl Mosley pourrait bien être celui qui ramène de l’ordre dans tout ça et qui pourrait faire step-up Orlando.

Source texte : ESPN