Le Magic et les Wizards sur la piste de Jamahl Mosley : l’ancien protégé de Rick Carlisle prêt à prendre son envol ?

Assistant à Dallas depuis 7 ans, Jamahl Mosley devrait quitter le Texas cet été : Orlando et Washington pourraient lui offrir un poste de coach.

L’arrivée de Jason Kidd n’a pas fait que des heureux du côté des Mavs. L’ancien meneur All-Star va faire le tri pour former son staff et on ne devrait pas retrouver le nom de Jamahl Mosley dans la liste finale. L’ancien assistant de Rick Carlisle avait espéré pouvoir concourir à la succession de son mentor mais le nom de J-Kidd a rapidement fait l’unanimité au sein du board, détruisant les espoirs de la concurrence. Selon Tim Cato de The Athletic, Mosley serait déçu de ce manque de considération de la part des Mavs, d’autant qu’il a une relation très forte avec Luka Doncic. Un avantage dont il n’aura pas pu profiter et qui aura, peut-être, même creusé sa tombe. Dur d’imaginer le nouveau coach vouloir d’un assistant qui a une telle proximité avec la star : le risque d’un savonnage de planche est trop grand. Selon certains insiders, même Rick Carlisle voyait d’un mauvais œil ce rapprochement entre le Slovène et l’un de ses adjoints.

L’heure est donc au départ pour Jamahl Mosley et il ne devrait pas rester longtemps chez Pole Emploi. Alors qu’il aurait pu rejoindre un autre staff, il se murmure qu’il pourrait bientôt avoir à en composer un… pour lui-même. En effet, selon Marc Stein du New York Times, le Magic et les Wizards ont demandé l’autorisation pour s’entretenir avec l’assistant pour un poste de coach principal. Deux projets bien différents mais qui ne manqueront pas d’intéresser le principal concerné. D’un côté, un backcourt de All-Stars et l’ambition de jouer les Playoffs à court terme. De l’autre, une classe biberon à former et deux nouvelles pépites qui devraient débarquer via la Draft 2021. Deux destinations, deux pressions différentes sur les épaules aussi et la confirmation que les assistants ont de plus en plus la cote auprès des directions NBA. La preuve en est : Les Wizards sont aussi sur la piste Sam Cassell. Après Ime Udoka et Chauncey Billups, on pourrait donc voir un troisième numéro 2 enfiler le grand costume cet été et il reste encore plusieurs postes de libre. (New Orleans, Washington et Orlando). Le jeu des chaises musicales est loin d’être terminé.

Jamahl Mosley devrait quitter Dallas cet été et il pourrait rebondir du côté de D.C ou de la Floride. Assistant respecté dans la Ligue, il s’offrirait là un beau rebond et une première expérience en tant que coach principal. Avoir tout appris aux côtés de Rick Carlisle, ça ouvre quelques portes.

