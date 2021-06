NBA Top 5 du jour : Ivica Zubac a mis quelques tomars, mais ça ne nous fera pas oublier le bouillon qu’il a pris toute la soirée

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : le fameux (non) mur franco-croate s’est dressé devant Devin Booker mais même avec son masque le gamin est un vrai marteau-piqueur.

#4 : on en est donc rendu à se frotter les mains devant des picks and pop entre Cameron Payne et Dario Saric en Finales de Conférence, et très franchement on ne sait pas trop comment analyser cette info.

#3 : Ivica Zubac a une fois de plus été très en vue cette nuit, mais ça ne nous fera pas oublier non plus… le bouillon qu’il a pris par Deandre Ayton.

#2 : le pick and roll entre Chris Paul et Deandre Ayton, là voilà donc cette fameuse arme fatale 3.0.

#1 : et quand il ne régale pas son massif pivot sur un alley-oop, Chris Paul préfère abuser de… vous savez qui.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !