NBA Top 5 du jour : une faute offensive à la première place, et ce n’est même pas une blague

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Et après un premier jour dominé par Paul George et… Bol Bol, voici ceux qui ont illuminé les parquets lors du Day 2 de reprise.

Certaines des plus grandes stars de notre NBA chérie ont enfilé pour la première fois les sneakers hier, et elles ont déjà repris leur place dans le Top du jour. LeBron James ? Présent avec un caviar pour son copain non masqué Dwight Howard. Luka Doncic ? Un petit alley-oop avec Kristaps Porzingis, tout ça sur la tête de JaVale McGee. Giannis Antetokounmpo ? Il est également de la partie, prenant même la place de numéro un à travers son dunk main gauche sur Derrick White. Petit détail cependant, le panier n’a pas été accordé à cause d’une faute offensive sifflée par les arbitres. Mais YOLO on s’en fout, c’est la reprise.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour l’Acte 3, pour monter en température mais pas trop, faudrait pas qu’on reste à la porte de la bulle.