Nate Robinson va monter sur le ring pour un combat contre le YouTubeur Jake Paul : elle fait tellement 2020 cette phrase

Vous pensiez que l’année 2020 était à court d’idées ? Vous pensiez qu’un semblant de normalité était sur le point d’apparaître avec le retour de la NBA ? Faux. Une nouvelle WTF est tombée hier et disons qu’elle fait très… 2020 justement.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé l’info dans un tweet. Attention, la phrase peut surprendre : « L’ancien guard NBA Nate Robinson et la star de YouTube Jake Paul officialisent leur combat du 12 septembre prochain, en undercard du combat opposant Mike Tyson à Roy Jones Jr. en Californie. » Non, il n’y a aucune erreur là-dedans. Le triple vainqueur du Slam Dunk Contest va bien enfiler les gants de boxe pour affronter ce YouTubeur aux 20 millions d’abonnés. Ce sera en apéro du grand retour de Mike Tyson, qui va donc bien remonter sur le ring à 54 ans après avoir enflammé les réseaux sociaux à travers plusieurs vidéos d’entraînement intensif. Pour Nate Robinson, ça sera une grande première, tandis que son futur adversaire disputera son deuxième combat. Et les deux ont activé le mode trashtalking histoire de faire monter la sauce.

« Je veux montrer que je suis un athlète de classe mondiale. J’ai joué au football américain en université, en NBA pendant 11 ans, et je suis excité à l’idée de me lancer dans la boxe. Jake Paul, je veux de la baston » a annoncé Nate. « Je suis excité à l’idée de m’associer avec Triller pour monter sur le ring et combattre face à un athlète élite. Mais ne vous y trompez pas, le 12 septembre prochain, Nate sera rapidement envoyé au tapis » a déclaré Jake Paul.

Voilà qui promet (ou pas). On le sait, l’ami Nate est le genre de mec à cartonner dans plusieurs sports différents. Pas très grand mais véritable boule de muscles, Robinson veut donc accrocher une nouvelle corde à son arc. S’il a fait carrière en NBA, il est également connu pour avoir été un sacré joueur de Foot US dans ses jeunes années, à tel point qu’un avenir en NFL semblait possible pour lui. En 2016, Kryptonate avait même fait un essai avec la franchise des Seattle Seahawks, la preuve que ce n’était pas du flan. Il y a un an, le minimoy s’est aussi essayé au skate avec Monsieur Tony Hawk, avec plus ou moins de succès (surtout moins). On va désormais découvrir ce qu’il a dans les gants, en attendant de le voir commencer le curling l’année prochaine et l’équitation en 2022.

12 septembre 2020, Nate Robinson contre Jake Paul avant le combat opposant Mike Tyson à Roy Jones Jr., tout ça du côté de Los Angeles. Voilà voilà, si jamais les Playoffs NBA ne suffisent pas à votre bonheur, vous savez quoi regarder dans quelques semaines.

Former NBA guard Nate Robinson and YouTube star Jake Paul make it official: They tell me they will be fighting Sept. 12 as an undercard to Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. in California. pic.twitter.com/ClEP64JZFp — Shams Charania (@ShamsCharania) July 23, 2020

