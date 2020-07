Voici la plus grosse info du jour : Adrian Wojnarowski revient de suspension, les Woj Bombs vont bientôt pleuvoir !

Il fait partie du paysage NBA. Il est celui qui balance les breaking news quand tout est trop calme. Oui, vous l’avez reconnu, c’est d’Adrian Wojnarowski dont on parle. Et après une période de suspension, le Woj est sur le point de faire son grand retour in the mix !

C’était un peu calme ces deux dernières semaines non ? On préfère quand c’est genre un peu trop plus moins calme, comme dirait un certain Numérobis. Si Shams Charania a balancé sa dose d’infos pour nous tenir informés des dernières actus en NBA, il manquait quand même quelque chose, ou plutôt quelqu’un. Depuis le 10 juillet dernier, le compte Twitter d’Adrian Wojnarowski est à l’arrêt. Son dernier tweet ? Un message d’excuse envers le Sénateur Hawley ainsi que son employeur ESPN, qui avait décidé de suspendre le Woj suite à un e-mail insultant de ce dernier envers l’homme politique. Pour rappel, le roi de la breaking news avait balancé un explicite « F*ck You » en direction du Sénateur du Missouri. Woj n’avait visiblement pas apprécié les critiques de Josh Hawley envers la NBA concernant la liste des messages pouvant se retrouver sur les maillots des joueurs à Orlando (« Pourquoi ne pas accorder des messages comme ‘Support Our Troops’, ‘Back The Blue’ ou ‘Free Hong Kong’ » avait-il déclaré notamment). Mais après une quinzaine de jours de mise à l’écart, tout ça fait désormais partie du passé. Parce que oui, le Woj is back ! D’après Richard Deitsch de The Athletic, la suspension du célèbre insider prend fin ce vendredi 24 juillet, ce qui signifie qu’on aura bientôt le retour des fameuses Woj Bombs qui rythment habituellement l’actu NBA.

NBA Media news: Adrian Wojnarowski's ESPN suspension ends tomorrow. Per sources: Woj will ultimately end up reporting from inside the NBA bubble in Orlando, though the dates on that are still being worked on. — Richard Deitsch (@richarddeitsch) July 23, 2020

Évidemment, en tant que grande figure médiatique de la NBA, Adrian Wojnarowski ne va pas rester tranquillement dans son salon alors que le basket est actuellement en train de reprendre ses droits du côté de la Floride. Il va rejoindre la bulle d’Orlando dans les prochains temps afin de couvrir au plus près l’actu, même s’il devra lui aussi passer par une période de quarantaine après son arrivée. Ah bah oui, Woj ou pas, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Pour l’instant, on ne sait pas encore exactement à quel moment l’ami Adrian débarquera chez Mickey, mais on imagine que c’est pour très bientôt. Les matchs de préparation viennent de débuter, tandis que la saison régulière reprend dans six jours seulement. Tout le monde va gentiment monter en puissance et il devrait donc y avoir de plus en plus d’infos à délivrer aux drogués de la NBA. Autrement dit, WE NEED WOJ !

Les matchs reprennent, le retour de la saison régulière approche, et Adrian Wojnarowski est sur le point de balancer des bombes sur son compte Twitter. Ouf, la planète NBA peut à nouveau tourner normalement, enfin à peu près.

Source texte : The Athletic