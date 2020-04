Trae Young, Chris Paul et Zach LaVine : on connaît les premiers participants du premier HORSE made in NBA, la hype est présente aussi

C’est officiel, on aura bien le droit à un HORSE entre joueurs NBA. Toujours confinés chez eux, cette compétition s’effectuera donc à distance et sur ESPN, c’est ce qu’a officialisé cette nuit Adrian Wojnarowski.

Toujours prête pour divertir ses fans, la NBA n’a de cesse que d’innover. Même s’il n’y a toujours pas de matchs, Playoffs ou quoi que ce soit à l’horizon, les stars de la Ligue vont bien s’affronter sur nos écrans. Et après le succès du tournoi 2K20, c’est une autre compétition bien originale à laquelle vont prendre part les joueurs, et ce toujours dans l’optique de divertir un petit peu les fans. Aucun match NBA en avril ? Pas si grave, on part donc sur un petit HORSE des familles diffusé sur ESPN. Pas de compétition virtuelle, pas de manette, ce sera plutôt balle en main et que le meilleur gagne. Le meilleur ou le plus chanceux d’ailleurs, même si la chance n’est que le sourire du talent comme disait un certain philosophe des Lumières. Par contre, confinement oblige, ce sera à distance, chacun chez soi quoi, mais orphelins de toute compétition sportive depuis un mois que nous sommes, personne ne va cracher dans la soupe. Puis pour faire dans la normalité c’est évidemment Adrian qui a annoncé la nouvelle, c’est officiellement le retour du WOJJJ petit pétard. L’insider le plus swag du game a également dévoilé les trois premiers noms sur la liste.

Sources: The NBA and ESPN plan to televise a HORSE competition is nearing completion and among those expected to participate include Chris Paul, Trae Young and Zach LaVine. Competition will also include a couple of WNBA players and recent NBA alumni. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2020

On aura donc le droit aux meneurs des Hawks et du Thunder et à l’arrière de Bulls pour cette petite compétition. On attend désormais avec impatience l’annonce des joueuses WNBA qui seront invitées à la fête, alors que l’on parle également d’anciennes gloires de la Ligue pour compléter le plateau. Un petit Shaquille O’Neal contre Allie Quigley ? Qui n’en rêve pas. Vous n’êtes pas très familiers avec le HORSE ? Voici comment ça se passe. Le but est donc de réussir exactement le même tir que le joueur précédent. Même technique, même emplacement exact et mêmes contraintes. Les yeux bandés, de dos, assis, de derrière le panier, l’objectif est de copier, des allures de kermesse ratée mais c’est bien à ça qu’on aura droit pour passer le temps. En tout cas si le joueur n’arrive pas à réaliser le shoot, il se voit attribuer une lettre, dans l’ordre, et le premier qui écrit HORSE en premier est vaincu… Un jeu d’enfant, tu l’as dit bouffi. Et les dunks là-dedans ? Il y en a un qui ne semble pas trop être d’accord avec ça.

On le comprend hein, car après tout si LaVine commence à claquer des 360 moulins à vent de la ligne des lancers, Trae aura un peu de mal à suivre. Du haut de son mètre 85, l’ancien Sooner est capable de rentrer des shoots assez exceptionnels, et pas seulement avec ses chaussettes d’ailleurs. Mais sur le terrain des gros tomars, il sera un poil désavantagé sans doute. Personne ne sait ce que ce HORSE va donner, mais revoir des joueurs NBA le cuir en main, c’est déjà un motif de satisfaction.

Après le tournoi 2K20, c’est donc un HORSE qui sera organisé, diffusé sur ESPN. Des stars NBA comme Trae Young, Chris Paul ou encore Zach LaVine seront là, en attendant de nouvelles annonces. Et attention aux petits filous, on veut pas de triche.

Source texte : ESPN