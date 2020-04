NBA Review 2019-20 : le Utah Jazz ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Attendus très haut dans la Conférence Ouest cette année, le Jazz a parfois séduit et parfois rendu fou dans son jeu. Oui, il y a eu du progrès, en voyant notamment Donovan Mitchell et Rudy Gobert coudre leur première étoile All-Star en carrière. Mais il y a aussi eu des sourcils froncés en voyant l’intégration de Mike Conley, l’irrégularité dans les résultats, et un plafond que l’on pensait rehaussé mais qui a l’air de rester toujours assez bas finalement. La review du jour, c’est l’occasion de souligner ce qui allait, pointer du doigt ce qui n’allait pas, et proposer un semblant de mappe pour continuer à progresser. Ce Jazz a du pain sur la planche pour rejoindre le top de la Conférence Ouest, et va falloir se retrousser les manches prochainement.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.