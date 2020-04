Arturas Karnisovas et les Bulls, mariage quasi-officiel : Chicago a son nouveau boss, comme quoi le confinement a parfois du bon

La franchise de Chicago n’a pas perdu de temps. Après avoir passé des entretiens lundi et mardi avec le GM des Nuggets mais aussi celui du Jazz, John Paxson et Michael Reinsdorf ont organisé un deuxième Skype avec Arturas Karnisovas ce mercredi. Les deux camps ont matché comme sur Tinder et c’est tout le monde qui respire un grand coup dans la ville du vent, il va y avoir du changement.

The Chicago Bulls are finalizing a deal with Denver Nuggets GM Arturas Karnisovas to become the franchise’s new Executive VP of Basketball Operations, sources tell ESPN. Karnisovas will be tasked with hiring a new GM and reshaping the front office. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 9, 2020

On a appris la nouvelle dans la nuit par Adrian Wojnarowski, un tweet qui aura suffit à toute une communauté de fans pour passer une bonne journée. L’actuel GM des Nuggets est donc en train de négocier un contrat sur plusieurs années avec les Bulls et tant mieux, on expliquait hier que le choix du lituanien était idéal pour les Taureaux en raison de son CV complet et de sa qualité à repérer des jeunes talents puis à les développer ensuite. Ce fut le cas à Denver avec, notamment, les Drafts de Nikola Jokic et Jamal Murray.

Un poste de vice-président des opérations basket

Contrairement à ce que beaucoup de monde pensait, Arturas ne sera pas engagé en tant que GM mais plutôt comme vice-président des opérations basket de la franchise. Il sera néanmoins chargé de reconstruire toute la hiérarchie au sein de l’organisation et cela commencera par engager un nouveau GM étant donné que le duo GarPax n’aura plus le pouvoir. La tendance ? Gar Forman partirait de la franchise alors que John Paxson resterait en tant que simple conseiller, lui qui voulait aider les Bulls dans leur reconstruction. Pour le coach ? Rien ne dit aujourd’hui que le nouveau boss veut le dégager mais notre petit doigt nous dit que Jim Boylen ne passera pas l’été non plus. C’est Lauri Markkanen qui va être content, lui qui avait déclaré qu’il aimait jouer pour Windy City mais pas pour Jim le chauve.

Des entretiens déjà passés pour un GM

Nous apprenons également que la famille Reinsdorf a organisé d’autres Skype avec notamment Danny Ferry, Bryan Colangelo et Wes Wilcox. Le premier a été manager général par intérim aux Pelicans avant de prendre un poste à temps complet chez les Faucons, avant également de se faire remarquer pour des affaires dont on se passera de faire le détail aujourd’hui. Le deuxième est l’ancien président des Sixers et ancien dirigeant de Toronto. Enfin, Wes Wilcox est aussi un précédent GM des Hawks. On ne sait toutefois pas encore si ces rendez-vous étaient prévus pour assurer un candidat si jamais Arturas déclinait ni si ces hommes seront recontactés par le Lituanien afin de former un nouveau duo à la tête des Chicago Bulls. Le feeling a en tout cas l’air d’être passé entre le camp Karnisovas et Reinsdorf et c’est une – très – bonne nouvelle pour les joueurs et les fans. Les patrons de la franchise de l’Illinois sentaient enfin l’odeur du bordel au sein de leur franchise et se sont donc activés, plutôt rapidement d’ailleurs. On ne sait pas quand le nouveau GM sera en poste en raison de la situation actuelle, mais on peut s’attendre à du changement très rapidement à Chi-Town, à commencer par le staff présent sur le banc.

Arturas Karnisovas sera donc bientôt la nouvelle tête pensante des Chicago Bulls. Un vent de fraîcheur qui va frapper la ville de Windy City, ironique comme situation.

Source texte : ESPN