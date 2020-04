La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : les Lakers tentent de rester connectés, tout va bien tant qu’il y a du Wi-Fi

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité est évidemment dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# LeBron James s’est exprimé, et quand LeBron parle on s’assoit et on écoute

Vidéo-conférence hier entre LeBron James et quelques reporters, et le King en a profité pour faire le point sur pas mal de choses. Morceaux choisis, comme dirait Luka Magnotta :

« Je ne sais pas si nous avons vraiment les moyens d’arrêter définitivement cette saison. »

« Si on en arrive à une décision qui nous fait jouer dans des salles vides, on sait que notre public sera là par la pensée, chez eux, sur leur téléphone ou leur tablette, et le but sera de nous servir de leur énergie, même à distance, et de cette loyauté dont ils font preuve depuis toutes ces années à Los Angeles. »

« Dès que l’on sera autorisé à rejouer… ma seule envie est de reprendre ce championnat. Je pense qu’on est dans une situation où l’on sera prêt quoiqu’il arrive à aller chercher cette bague et à rendre fier nos fans. Et je pense que dès qu’il y aura la moindre occasion de s’y remettre en gardant tout le monde en sécurité, que ce soit dans des salles vides ou même dans un endroit isolé, on reprendra alors les discussions parce que notre seul but est de trouver une solution. »

LeBron a terminé par lâcher le scoop de l’année, à savoir nous raconter comment il occupait ses journées depuis le début du confinement, youpi, au moins il est marrant :

« Je regarde pleins de trucs, du moment qu’il y a le mot « king » dans le titre. Tiger King, Lion King, ouais je regarde tous ces trucs-là. »

Avant de terminer son interview avec un peu de philo, parce que ça ne fait pas de mal :

« Je pense que c’est un test grandeur nature, pas seulement pour les Américains mais pour le Monde entier. Pour notre mental, pour notre spiritualité. On est tellement bien chaque jour dans nos vies, on ne manque de rien… C’est peut-être le moment de faire une pause. »

# Le tournoi de HORSE officialisé par Adam Silver

Là on va VRAIMENT rigoler. Chris Paul, Trae Young, Zach LaVine, deux stars de WNBA et un NBAer récemment retraité, voici le plateau que devrait nous offrir la première compétition officielle de… HORSE version NBA. Très vite les réactions ont fusé et comme souvent les joueurs eux-mêmes ont été vifs.

😂😂🤷🏽‍♂️ — Zach LaVine (@ZachLaVine) April 8, 2020

Half Court Shots Only💯🤣 https://t.co/NLClxRGraG — Trae Young (@TheTraeYoung) April 8, 2020

On suit ça de près, et on est à deux doigts de commencer à être ravi que la NBA soit à l’arrêt, enfin on s’est compris.

# Les Lakers restent connectés

Rob Pelinka l’a bien rappelé, cette saison les Lakers sont aussi une vraie bande de potes, des mecs qui aiment par dessus tout squatter ensemble en dehors des terrains. Ajoutez à cela la nécessité de garder tout le monde en forme et vous obtenez un staff qui fait tout pour conserver cette alchimie dans le groupe. Séances de remise en forme par vidéo-conférence, probablement quelques belotes ou autres, voilà donc comment l’organisation angelina tente de tuer le temps mais surtout l’ennui, la solitude et la tentation de passer sa journée à bouffer des fraises Tagada. Pour Pelinka cette difficile période « peut même agir comme une nouvelle forme de Mamba Mentality chez les confinés », on se rassure comme on peut.

Pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd’hui dans la catégorie COVID-19 mais attention jeunes foufous, cela ne signifie pas forcément qu’il faut relâcher l’effort. Alors restez chez vous, et nous on se retrouve pour le HORSE.