Chicago, we have a leader : Arturas Karnisovas favori pour récupérer le bordel des Bulls

Hier, nous avons fait un récap des candidats visés par les Bulls pour le poste de patron des opérations basket. Aujourd’hui, on tient une première hiérarchie, car le manager général des Nuggets Arturas Karnisovas serait tout en haut de la liste.

On avait donc réalisé une liste descriptive des candidats potentiels pour prendre en main la fameuse franchise des Bulls, Yahoo Sports indique qu’il y a déjà un favori à Chicago. Il s’agirait du Lituanien Arturas Karnisovas, arrivé il y a sept ans dans la franchise des Rocheuses. Il a apporté sa contribution dans la progression de Denver et la création d’un contender sérieux, avec notamment la sélection à la Draft de Nikola Jokic, un joueur calibre MVP aujourd’hui.

Qui est Arturas Karnisovas ?

Né en 1971 en Lituanie, qui faisait partie de l’URSS à cette époque, Arturas Karnisovas est un ancien joueur qui a cartonné en Europe dans la deuxième partie des années 1990. Il arrêtera sa carrière de joueur en 2002 et travaillera au sein des bureaux de la NBA, avant de devenir scout international pour les Rockets en 2008. Et cinq années plus tard, il deviendra donc dirigeant des Nuggets, d’abord en tant qu’assistant GM puis en tant que manager général à partir 2017, sous les ordres du président des opérations basket Tim Connelly.

Dans le Colorado, il a montré ses qualités pour repérer les jeunes talents, pour ensuite les drafter et les développer. Visiblement, ce sont des aspects très importants pour les Bulls dans leurs recherches. Les Taureaux ramènent plutôt des bons rookies depuis quelques années : Wendell Carter Jr., Coby White, Lauri Markkanen par exemple. Même s’il y a eu des déceptions avec Denzel Valentine, Doug McDermott et compagnie, le nez est plutôt fin à Chicago. Le point intéressant serait de voir Arturas mettre en place des choses pour que ces jeunes se développent plus vite et mieux. Zach LaVine a déjà passé un gros step à Chicago, alors imaginez s’il arrive à faire de Lauri Markkanen le joueur qu’il pourrait être, un Kristaps Porzingis à peu de chose près. Arrêtez de sourire, rien n’est encore officiel… Mais ce serait tout de même kiffant pour les Bulls.

John Paxson prêt à se sacrifier

Selon le Chicago Sun-Times, le vice-président des opérations basket John Paxson serait tout simplement prêt à se sacrifier. Facile de jouer au gentil garçon après toutes ces années mais il est vraiment sérieux. Pax veut en effet aider la franchise dans sa reconstruction et serait prêt à prendre un rôle réduit, ou carrément faire ses cartons si le nouveau management n’a pas besoin de lui. Pour ça, seul le temps nous le dira. De plus, il est aussi agacé d’être en permanence associé avec le nom de Gar Forman, le duo formant alors le fameux « GarPax ». Hué par les fans et embrouille avec les médias, il ne faut tout de même pas oublier le taff effectué par l’ancien joueur des Bulls, qui a aidé les Taureaux à redresser la barre au cours des années 2000 avec le recrutement de Luol Deng, Joakim Noah et le coup de chance Derrick Rose.

Le siamois GarPax a fait son temps à la tête de la mythique franchise du numéro 23, il n’y a plus aucune identité aujourd’hui, le relais doit se passer et Arturas Karnisovas pourrait être l’homme de la situation.

La décennie commencera mieux lorsqu’une nouvelle tête dirigera officiellement la franchise. Gar Forman et John Paxson sont déjà sur le tapis devant l’entrée, prêts à partir tandis qu’Arturas Karnisovas est peut-être celui qui se trouve derrière la porte.

