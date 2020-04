NBA Review 2019-20 : le Miami Heat ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Un été qui passe, et c’est toute une franchise qui change. Il y a encore quelques mois, on regardait le Heat avec la boule au ventre, en abordant le mois de juillet sans perspective financière, une légende all-time qui prend sa retraite et peu d’enthousiasme à venir. Puis ? Tout a changé, et les hauteurs de la Conférence Est ont été retrouvées. Quelle saison à Miami, de la part d’Erik Spoelstra et ses joueurs, du premier au dernier. Un travail collectif dantesque, permettant l’émergence de jeunes talents, et tout cela dans une perspective future très excitante. C’est quoi la prochaine étape ? Et bien justement, on va se poser la question. Car retrouver le Top 4 de l’Est c’est bien, mais quand on connaît Pat Riley, ce n’est pas assez. Zoom sur la refonte du Heat, les réjouissances de cette saison, et les missions à gérer sur les mois à venir pour retrouver le top de l’élite.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.