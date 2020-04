Klay Thompson prêt à tout casser la saison prochaine selon le daron : mais c’est quand la saison prochaine au juste ?

Les fameux croisés. Excuse ultime lorsqu’on te demande pourquoi tu n’as pas joué en pro. Alors qu’en vérité c’était plutôt sixième homme à l’Astro B.C. Toulouse qui t’attendait. Après avoir raté toute une saison, Klay Thompson est sur la voie du retour, et la rééducation se passe bien à en croire le daron.

Aujourd’hui, toujours pas d’infos salvatrices sur la fin de l’épidémie. Toujours pas de date pour un retour de la NBA. Pour la Draft peut-être ? Non plus, désolé les gars. Mais une bonne nouvelle tout de même, Klay Thompson est plus que jamais sur le chemin de la guérison. Mis au placard toute l’année à cause d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche lors du Game 6 des Finales 2019 contre Toronto, le Splash Bro a dû assister impuissant aux nombreuses dérouillées de ses coéquipiers. Du coup, le confinement pour lui dure depuis quasiment un an quoi… Restez chez vous d’ailleurs, on le rappellera jamais assez. En convalescence donc depuis juin, l’ami Klay n’a pas retrouvé les parquets depuis un bon bout de temps… Et ça doit bien le démanger d’ailleurs. Mais apparemment, la guérison est proche, ou en tout cas sur le bon chemin. C’est du moins ce qu’explique son père Mychal lors d’une apparition sur 95.7 The Game.

« Il se sent bien. Il s’entraîne tout seul. Il fait tous ses exercices. Il dit qu’il se sent bien. Il marche tout à fait normalement, sans aucune douleur. Il dit qu’il se sent bien et qu’il sera prêt à y aller à fond l’année prochaine. »

Et bien voilà qui est de bon augure pour le prochain exercice. Même si personne ne sait à quel moment il débutera. Alors que la date d’un éventuel retour ne fait que reculer, tous les fans craignent l’annulation pure et simple de la saison 2019-20. Qu’en sera-t-il de la Draft ou des NBA Awards ? On n’en sait rien. Mais bon, Klay semble chaud bouillant. Telle une cocotte-minute laissée trop longtemps sur le feu, avec la fumée qui commence à sortir par les oreilles de l’arrière. Une abstinence à laquelle le guerrier n’est pas habitué, on prévient déjà tous ceux qui vont défendre sur lui, ça se payera cash. Puis enfiler des 30 points à 7/9 du parking, ça doit commencer à lui manquer. Si on y ajoute la dernière décla en date de Steve Kerr, les Warriors seront prêts à en découdre, avec évidemment Klay Thompson et Steph Curry en tête de gondole.

Limité à cinq matchs cette année, le Chef n’a pas non plus eu l’occasion d’aider son équipe. Les hommes de la Baie ont finalement terminé à une sombre dernière place, avec Eric Paschall en franchise player. Autant vous dire que c’était quelque peu inattendu tout ça, et à moins d’avoir Irma et sa boule de cristal sous le coude, impossible à pronostiquer. C’était donc au poste de Tonton cool que les deux frères étaient relayés cette saison. Un rôle qu’ils ont bien assumé, mais leur place est sur les parquets non ? Faites pas les haters, on a tous hâte de les revoir.

Selon les derniers échos, la rééducation de Klay Thompson a l’air de bien se passer. Rendez-vous la saison prochaine pour revoir le pyromane sur les parquets, ça commence à sérieusement nous manquer.

Source texte : 95.7 The Game