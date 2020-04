La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : le 7 septembre comme date butoir ? Appel à la solidarité chez les Lakers

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Le 7 septembre comme date butoir ?

Le flou règne toujours concernant la suite de la saison NBA et la possibilité d’un retour, et il faudra attendre au moins jusqu’en mai pour voir une décision d’Adam Silver. Mais visiblement, si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, la Ligue possède tout de même une date butoir afin d’éviter de trop perturber la saison 2020-21.

« Le week-end du Labor Day. La NBA voudrait bien avoir un champion à ce moment-là, c’est-à-dire le premier week-end de septembre. »

"They would like to have a champion crowned by Labor Day weekend."@wojespn on a potential timeline for the NBA to finish its season. pic.twitter.com/gyZovhdGbQ — Get Up (@GetUpESPN) April 7, 2020

# Appel à la solidarité chez les Lakers

Les gros salaires qui aident les petits, voilà ce que les Lakers comptent faire pour lutter face aux conséquences économiques du coronavirus. D’après Shams Charania de The Athletic, la franchise californienne va demander à certains de ses membres les mieux payés de donner 20% de leur salaire aux employés les moins rémunérés, et ainsi éviter une baisse de salaire pour ces derniers.

In being fiscally responsible during coronavirus pandemic, the Lakers are planning to ask a small group of senior level staff to voluntarily defer 20 percent of their salary, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2020

# La NBPA avertit les agents

D’après Mike Vorkunov de The Athletic, le syndicat des joueurs s’est entretenu avec les agents mardi pour leur dire notamment qu’ils devaient se préparer à une grosse baisse du BRI en 2021, autrement dit les revenus liés au basket. Ce n’est évidemment pas une surprise vu le nombre de matchs perdus. Cependant, le salary cap pourrait ne pas être calculé par rapport à 2020 étant donné le côté exceptionnel de la situation, ce qui limiterait sa baisse.

NBPA held a call with agents today. One of the things they told them was to expect what was described as a large reduction in BRI for 2021. But there were no concrete details about free agency. The salary cap should be calculated fairly and not off 2020 as a springboard number. — Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) April 7, 2020

De plus, si l’on en croit Jabari Young de CNBC, les joueurs pourraient être contraints à rembourser les propriétaires dans le cadre d’un accord de compensation. La NBPA a prévenu les agents qu’un accord de compensation entre les proprios et le syndicat des joueurs inclura forcément des remboursements et ce sur tous les contrats.

And so… I’m told today the #NBPA held a call with agents letting them know ALL (6 & 12 month payment cycle players) #NBA contracts could be hit hard. That means players could be writing checks to team owners. #Sportsbiz https://t.co/rONuomaY2L — Jabari Young (@JabariJYoung) April 8, 2020

# CJ McCollum : « Beaucoup de joueurs vont souffrir »

En parlant de remboursements, de salaires et de billets verts, CJ McCollum s’est exprimé sur le sujet lors d’un échange avec Jay Williams d’ESPN. Selon l’arrière des Blazers, un tiers des joueurs NBA vivent de salaire en salaire et ceux-là pourraient ainsi être directement impactés en ces temps de crise sanitaire et économique.

« Beaucoup de gars vont souffrir, surtout ceux qui sont au minimum ou ceux qui ont mal géré leur budget et qui ne s’attendaient pas à ça. Peut-être qu’ils ont emprunté de l’argent ou qu’ils ont donné de l’argent à leur famille. Peut-être qu’ils s’occupent de plusieurs personnes en les aidant financièrement. Et là d’un coup, il y a un arrêt de travail pour nous et pour beaucoup de personnes en Amérique. Je dirais que sur 450 joueurs, 150 vivent de salaire en salaire. »

# Lance Stephenson ne veut pas quitter sa famille

Avant que le gouvernement chinois ne mette un stop, on pensait que la saison CBA allait pouvoir reprendre, et certains joueurs américains sont même retournés en Chine. Mais l’ancien joueur des Pacers et membre des Liaoning Flying Leopards Lance Stephenson a lui préféré rester aux States. Via un entretien avec TheScore, il a donné ses raisons.

« C’était une grande décision familiale. Le coronavirus, c’est dur pour tout le monde. J’étais effrayé à l’idée de retourner en Chine. Même s’ils disaient que c’était OK, j’avais peur de quitter ma famille. Ma famille est ici, et je veux être le plus en sécurité possible. En plus, ils ont dit que la saison allait repartir, mais ce n’est pas le cas. Alors pourquoi retourner en Chine si la saison ne peut pas reprendre ? J’ai décidé de rester avec ma famille. »

On peut évidemment le comprendre, même s’il espère tout de même pouvoir finir la saison en Chine avant de peut-être revenir en NBA.

« J’espère que la saison reprendra, j’espère pouvoir retourner en Chine pour finir la saison. […] Mais à l’heure actuelle, je préfère rester avec ma famille plutôt que d’être là-bas et avoir peur pour moi et ma famille. »

# Le soutien de la communauté NBA continue

Les initiatives de soutien concernant le COVID-19 se poursuivent. Les Bulls et Zach LaVine vont par exemple fournir des repas chaque jour cette semaine pour 2 000 travailleurs composant le personnel de santé d’Advocate Health Care et du Rush Medical Center.

With generous donations from Zach LaVine and key partners, donations will be delivered to over 2000 healthcare workers of @AdvocateHealth & @RushMedical on the frontlines of the pandemic this week.#NBATogether | #ActsOfCaring — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 7, 2020

Kareem Abdul-Jabbar, fidèle à lui-même, a lui fait don de 900 paires de goggles pour le personnel médical de Scripps Health à San Diego.

Lakers legend Kareem Abdul-Jabbar donates 900 pairs of safety goggles to SoCal health care workers on front lines of #coronavirus pandemic https://t.co/4uOZp2FQVN — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 7, 2020

Bogdan Bogdanovic et Nemanja Bjelica apportent eux leur soutien à leur pays natal, la Serbie.

Check out what @LeaderOfHorde, @NemanjaBjelica and @bgoodvlade's foundation are doing to help hospitals in Serbia during the COVID-19 pandemic https://t.co/1tHZcuIw0R — Jason Jones (@mr_jasonjones) April 7, 2020

# Pendant ce temps-là