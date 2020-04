Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 1997, quand Michael Jordan servait Steve Kerr sur un plateau pour rafler un nouveau titre

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Le match : Bulls – Jazz, 13 juin 1997, Game 6 des Finales NBA 1997

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Si Michael Jordan est généralement considéré comme le GOAT du basket, c’est notamment parce qu’il a remporté six bagues en six Finales NBA tout en étant élu à chaque fois meilleur joueur de l’ultime série. Un palmarès parfait, comportant des moments épiques qui sont toujours dans les mémoires. Parmi eux, il y a ce Game 6 des Finales 1997 face au Jazz. Après sa performance héroïque lors du Flu Game de Salt Lake City, match qui a permis aux Bulls de prendre un avantage de 3-2 dans la série, MJ plante 39 points au cours de la sixième manche à Chicago. Et dans les dernières secondes, alors que le score est à égalité 86-86, il décide de ne pas prendre le dernier shoot comme il a pu le faire si souvent dans sa carrière. Opposé à Bryon Russell puis pris à deux suite à l’aide défensive de John Stockton, Jordan préfère offrir un shoot ouvert à Steve Kerr, démarqué et prêt à dégainer après une petite discussion lors du temps-mort précédent. Ça fait ficelle, titre numéro cinq pour les Taureaux.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !