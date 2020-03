Tuto : comment avoir le NBA League Pass gratuitement et mater des matchs pépère jusqu’au 22 avril ?

L’annonce est tombée et ce sont de nombreux fans de NBA qui ont pu se frotter les mains ce matin. Le NBA League Pass a été mis gratuitement à disposition pour tout le monde, en ces périodes de confinement, et on s’est dit qu’un bon petit tuto serait pratique pour les galériens de notre entourage. Allez, c’est parti, hashtag restez chez vous.

Bon, autant être extrêmement clair, on va ici vous montrer le parcours à suivre pour avoir le NBA League Pass et vous régaler comme des petits fous, chez vous. Plusieurs informations importantes à avoir en tête. La première, c’est que l’offre de gratuité dure jusqu’au 22 avril 2020. Il est donc l’heure d’en profiter clairement, de se gaver de matchs récents ou à l’ancienne, sans compter. La deuxième, c’est que normalement vous n’avez pas à insérer vos coordonnées bancaires, la marche à suivre est assez simple. La troisième, c’est que ces constructions en trois temps sont horribles quand on a pas de troisième point à mettre en avant. Du coup, on perd pas de temps, on se lave les mains et on suit le guide.

Vous allez être redirigés sur une page, dont l’URL est la suivante. Ouais, on la met ici aussi en dur parce que, dans le monde actuel, on fait parfois face à des gens qui ne sont pas capables de cliquer sur un lien : https://watch.nba.com/packages. Copiez-collez ce lien dans votre barre d’adresse si vous n’avez plus de gel hydroalcoolique chez vous. Et si vous n’y arrivez toujours pas, regardez-moi ce screen de l’antéchrist.

ETAPE 2 : CLIQUER SUR « START FREE PREVIEW »

C’est en rouge et c’est en plein milieu de la page. Si vous n’arrivez pas à le trouver, appelez le 15. Les plus malins d’entre vous remarqueront qu’il y a marqué No credit card required en-dessous, ce qui veut dire pangolin à la moutarde en anglais.

ETAPE 3 : CLIQUER SUR « START FREE PREVIEW » VERS LA GAUCHE

Bon, si vous êtes arrivés jusque là, bravo. Lavez-vous les mains, faites une pause. Une fois de retour, vous allez voir deux offres, une avec LEAGUE PASS PREMIUM et une avec LEAGUE PASS. Si vous passez votre souris sur le « START FREE PREVIEW » tout en bas de l’offre LEAGUE PASS PREMIUM, ça devient rouge, c’est hilarant. Cliquez.

ETAPE 4 : CRÉER UN COMPTE NBA LEAGUE PASS

Là, attention parce que faut avoir fait des études supérieures pour valider cette étape. Vous allez être redirigés vers une page où on vous demande de créer un compte. Même si vous en avez un, on s’en fout, créez-en un nouveau. Ce sera un joli souvenir de cette époque rayonnante où on se bataillait pour des rouleaux de PQ dans les rayons. Comme le screen ci-dessous vous l’indique, entrez votre adresse mail, un mot de passe de votre choix, et votre date de naissance. Acceptez les conditions générales d’utilisation en cochant la case du bas, vous pouvez lire la politique de confidentialité si vous voulez mais pas sûr que ce soit du Zola dans le texte. Si vous avez géré jusque là, cliquez sur continuer.

ETAPE 4 : TERMINER L’INSCRIPTION

Vous y êtes presque. Vous n’avez jamais été aussi prêt d’une nouvelle positive depuis 2019. Vous n’avez probablement pas remarqué que j’ai mis deux fois étape 4. C’est pas grave, le plus important est maintenant. Comme vous le verrez dans le screen ci-dessous, vous allez avoir le code WATCH30 qui va être intégré dans la case du code promo. Si ce n’est pas le cas, mettez-le vous-même. L’offre est détaillée juste au-dessus, normalement vous en avez pour 170 euros, vous allez économiser cet argent, racheter du savon et profiter du NBA League Pass gratos. Elle est pas belle la vie ? Cliquez sur AJOUTÉ puis sur ENVOYER.

ETAPE 6 : KIFFER VOTRE CONFINEMENT AVEC LE NBA LEAGUE PASS

Vous avez réussi ! Chapeau, c’était tendu du début à la fin. Normalement, vous êtes redirigé vers une page qui vous félicite pour vos efforts. Plus bas, vous pouvez soit envoyer votre 06 pour obtenir l’application NBA Gametime par SMS, ou bien cliquer sur REGARDER MAINTENANT un peu plus bas. L’excitation est folle, vous cliquez, et vous voici… sur le NBA League Pass, en mode Premium, et ce jusqu’au 22 avril 2020.

POUR ACCÉDER AUX MATCHS D’ARCHIVE :

Cliquez sur ce lien

Si le lecteur ne marche pas, c’est parce que vous avez AdBlock d’activé

Si vous cherchez les autres matchs d’archive, ils sont disponibles dans cette section.

Une fois que vous êtes sur le NBA League Pass, vous pouvez tâter le calendrier en haut à droite, revenir sur les matchs de cette saison, et même ceux des dernières saisons pour remonter jusqu’à 2012…! Et parce qu’on est vraiment des boloss, on va vous concocter un petit programme quotidien, avec des matchs à revoir, des classiques, des moments all-time, etc. Allez, n’oubliez pas : restez chez vous, profitez du LP, et vive le confinement avec la NBA.