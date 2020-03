Le NBA League Pass gratuit pour tout le monde et pour un mois : Pornhub c’était cool hein, mais là c’est le level au dessus

Peu de bonnes nouvelles en ces jours de disette, et les techniques pour passer le temps s’entrechoquent à mesure que ce satané virus se propage. Certains patrons de boîte font en tout cas le job afin de gâter la Team Confinés, et après Canal ou… Pornhub par exemple, c’est donc la NBA en personne qui a décidé de nous faire un cadeau en donnant l’accès à tous au League Pass, gratuitement et pendant trente jours. BG ça.

En voilà une nouvelle qui va faire sourire quelques âmes en peine. Depuis une semaine nos vies de fans NBA sont à l’arrêt, nos vies tout court en fait puisque chaque français rivalise désormais d’inventivité pour passer le temps. Beer pongs personnalisés, concours de pâte à sel, Netflix ou Amazon prime en perfusion, ça c’est pour les plus motivés. PLS dans un coin du salon, tremblements qui commencent à se faire ressentir, ça c’est pour la partie la plus fragile d’entre nous, à qui il ne faut surtout pas dire que c’est parti pour durer un peu plus que deux semaines… Stoooooop ! Bonne nouvelle, enfin, car la NBA a donc annoncé hier que le NBA League Pass serait en accès libre pendant un mois, ici, histoire de transformer nos journées et de les faire passer de « longue traversée du désert » à « longue traversée du désert avec oasis de NBA au milieu du chemin ».

Première mission donc et ce dès aujourd’hui : se créer un compte et se bouffer tous les matchs des Knicks et des Cavs depuis octobre, histoire de se dire que la crise du COVID-19 n’est même pas ce qu’il y a eu de pire sur Terre depuis six mois. Ensuite ? On se fait sa petite sélection et on se fabrique un programme au poil, parce que mine de rien des soirées chaleureuses en NBA… il y en a eu quelques unes depuis le début de saison. Quelques cartons de James Harden pour ceux qui aiment le un contre cinq, un comeback légendaire des Raptors face à Dallas, ces mêmes Mavs qui voient leur sophomore pisser sur toute la Ligue soir après soir, les Bucks qui roulent sur leur Conférence comme une boule de neige dans une descente, la guerre des gangs à Los Angeles et j’en passe, chaque nuit depuis cinq mois a réservé son lot de show et tout est désormais disponible si vous avez deux heures à tuer, et quelque chose nous dit que c’est le cas.

Allez, une couette, des gâteaux et un pack de flotte, un PC, un chargeur et à dans un mois. C’est peut-être la crise, c’est peut-être la merde, mais on arrive toujours à trouver un petit arc-en-ciel dans le brouillard, là-bas, tout au fond.