La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : LeBron James en mode Tom Hanks, les Nets répondent au maire de New York

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

Il y a une semaine, la NBA a suspendu la saison après le test positif de Rudy Gobert. Parmi les matchs annulés cette nuit-là, l’opposition entre le Thunder et le Jazz à Oklahoma City. Alors forcément, les membres d’OKC ont été testés et bonne nouvelle, tout le monde est négatif parmi les joueurs et le staff. Voilà qui fait du bien.

Les Lakers ont affronté les Nets le 10 mars dernier. Quatre joueurs des Nets ont été contrôlés positifs au coronavirus, dont Kevin Durant. Résultat, LeBron James et ses potes ont également passé des tests. C’est Dave McMenamin d’ESPN qui a annoncé l’info, en précisant que ce sont uniquement les joueurs qui ont été testés. On attend les résultats.

The health and well-being of our players, staff, fans, and society in general, is of paramount importance to us, and will continue to be our focus. https://t.co/4GiDJiZpPi

Et puisqu’on parle des Lakers, Kyle Kuzma a pris une belle initiative pour sa ville de Flint dans le Michigan, lui qui va procurer des repas pour les seniors touchés par le coronavirus.

Lakers forward Kyle Kuzma says he is partnering with YMCA in Flint, Mich., to donate meals to seniors impacted by coronavirus pandemic. Program will provide dinner & a snack nightly starting March 23 and will run at least 6 weeks. Expected to provide more than 550 meals per week.

Il y a deux jours, le maire de New York Bill de Blasio avait critiqué les Nets pour avoir testé l’ensemble de l’équipe pendant que des malades étaient en attente, avec un message marquant : « Les tests ne devraient pas être destinés aux riches, mais aux malades. »

Suite à ça, les Nets ont répondu en disant qu’ils avaient payé afin d’être testés à travers une société privée, dans le but de « ne pas impacter l’accès aux ressources publiques » selon ESPN.

Par ailleurs, la directrice de l’association des joueurs Michele Roberts s’est lâché.

Allez, ça c’est envoyé.

We wish them a speedy recovery. But, with all due respect, an entire NBA team should NOT get tested for COVID-19 while there are critically ill patients waiting to be tested.

Tests should not be for the wealthy, but for the sick. https://t.co/7uQlL3zc7Z

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 17, 2020