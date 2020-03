Kevin Durant et trois autres joueurs des Nets testés positifs au coronavirus : la NBA All-Covid Team commence à avoir de la gueule

Le coronavirus continue de gagner du terrain et personne n’est épargné. Hier soir, ce sont quatre joueurs des Nets dont Kevin Durant qui ont été testés positifs au COVID-19 selon un communiqué officiel publié par la franchise, passant à sept le nombre de NBAers contaminés. De quoi commencer à constituer un joli petit roster.

Ça paraît presque logique, même si personne n’est virologue ici. Au fur et à mesure des retours des labos concernant les tests réalisés de part et d’autre du pays, les résultats tombent. Après Rudy Gobert et Donovan Mitchell au Jazz, Christian Wood chez les Pistons, ce sont quatre nouveaux cas qui ont été détectés dans l’effectif des Nets ce mardi. Dans son communiqué, la franchise a fait le choix de conserver leur anonymat en précisant qu’un seul joueur contagié présente des symptômes. Kevin Durant a tout de même fait savoir à Shams Charania de The Athletic qu’il comptait parmi les personnes testées positives bien qu’il se sente en bonne santé et qu’il soit asymptomatique. Un moindre mal pour le double MVP des Finales qui va désormais devoir observer un isolement de deux semaines à l’instar de ses coéquipiers pour éviter d’accélérer la propagation du virus notamment auprès de ses proches. L’ancien joueur du Thunder et des Warriors a également tenu à transmettre un message de prévention.

« Que tout le monde prenne ses précautions, prenez soin de vous et restez chez vous. On va s’en sortir. »

C’est donc la troisième équipe touchée par le coronavirus et peut-être pas la dernière. Avant la mise en pause de la NBA, Brooklyn a croisé les Celtics, les Grizzlies, les Spurs, les Bulls et les Lakers et devait affronter les Warriors à huis-clos le lendemain de la rencontre finalement annulée à Oklahoma City qui nous sert désormais de repère dans la frise qui rapporte les différents événements de ces derniers jours dans la Grande Ligue. La franchise de LeBron James a prévu de tester ses joueurs ce mercredi avant de débuter une mise en quarantaine de 14 jours comme cela est préconisé par les autorités sanitaires. Boston n’a pas attendu cette nouvelle pour prendre de telles mesures et attend ses résultats dans les prochaines heures, eux qui ont aussi croisé le Jazz récemment. Enfin, Adam Silver a de nouveau convoqué les propriétaires de franchise pour évoquer l’état de la situation alors que le retour de la NBA au bout de 30 jours comme initialement annoncé semble de plus en plus improbable. Ce dimanche, une recommandation du Centre de Prévention et de Contrôle des Maladies préconisait l’annulation des événements de plus de 50 personnes pendant huit semaines. Autant dire que l’on n’est pas près de revoir du basket outre-Atlantique.

La liste des joueurs testés positifs s’allonge et elle commence à avoir une sacrée gueule d’un point de vue sportif. Même si l’identité de trois joueurs des Nets reste inconnue, Spida n’attend plus qu’un coéquipier pour compléter le backcourt alors que KD, Wood et Rudy forment un frontcourt assez solide. En leur souhaitant évidement à tous un prompt rétablissement.

Source texte : The Atheltic