NBA Review 2019-20 : les Cleveland Cavaliers ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

La série des 30 reviews en 30 jours a été inaugurée hier avec les Warriors, on enchaîne aujourd’hui avec les Cavaliers, bons derniers de la Conférence Est. La franchise de Cleveland avait décidé de miser sur l’ancien coach de Michigan John Beilein au cours de la dernière intersaison, mais les choses ont mal tourné et ce assez rapidement. Outre les défaites, qui étaient plutôt attendues, la saison des Cavaliers a surtout été caractérisée par un vrai bordel au sein de l’équipe, avec un entraîneur incapable de s’adapter au monde professionnel, des tensions internes et des envies de départ chez certains vétérans. On a donc eu droit à un changement de coach en février avec le départ de Beilein et la promotion de J.B. Bickerstaff, ce qui a permis aux Cavaliers de retrouver un peu le goût de la victoire sous l’impulsion notamment d’un Collin Sexton bien inspiré ces dernières semaines. On parlera évidemment de Sexton et des autres petits jeunes de l’équipe dans cet Apéro, sans oublier de revenir sur le transfert d’Andre Drummond.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.