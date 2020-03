TrashTalk Fantasy League – la review des Cavaliers : un gros client est arrivé, reste à voir jusqu’à quand il va rester

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

Il fut un temps où les Cavaliers possédaient dans leur effectif le meilleur joueur de la planète basket, un monstre nommé LeBron James qui fait évidemment toujours partie des picks premium mais qui évolue aujourd’hui bien loin de son Ohio natal. Avec en plus le départ définitif du GOAT Gérard Smith l’été dernier, les Cavs ne donnaient pas forcément envie aux joueurs TTFL cette année, même s’il reste des clients solides à Cleveland.

# Andre Drummond – Moyenne TTFL de la saison (en 8 matchs avec les Cavaliers) : 30,5 points

Dédé vient seulement d’arriver dans l’Ohio, et possède une player option pour la saison prochaine, mais on va quand même parler du bonhomme. Parce que Drummond, c’est plutôt le genre de gars dans lequel on peut avoir confiance en TTFL. Les matchs en 20 points – 15 rebonds avec un bon pourcentage au tir et des stats défensives en plus, ça fait vite monter le score et les joueurs qui ont sélectionné le pivot aux épaules poilues ont souvent eu un petit sourire au réveil. On note tout de même qu’avec la présence de Kevin Love et Tristan Thompson dans l’effectif, ses stats ont baissé à Cleveland par rapport à Detroit, avec un temps de jeu plus faible et moins de rebonds au compteur. Drummond a également visité l’infirmerie depuis son arrivée.

# Kevin Love – Moyenne TTFL de la saison : 28,5 points

Si Kevin Love a pété plusieurs câbles cette saison tout en demandant un transfert, sa production statistique sur les parquets a été plutôt solide, lui qui a proposé une moyenne au scoring de plus de 17 points (45% au tir, plus de 37% du parking, 85% aux lancers francs) avec quasiment 10 rebonds au compteur ainsi que 7 gueulantes sur Collin Sexton par match. Longuement blessé l’an passé avec seulement 22 matchs joués au total, l’intérieur champion NBA – ne l’oublions pas – est ainsi redevenu une vraie option en TTFL, même s’il a distribué quelques carottes de temps en temps, en particulier entre fin novembre et début décembre.

# Collin Sexton – Moyenne TTFL de la saison : 26,7 points

On parlait de Collin Sexton avec une pointe de moquerie, mais faut dire que le sophomore a terminé en trombe avant la suspension de la saison NBA. Après avoir bien démarré 2020, Sexton a carrément explosé à partir de fin février, avec des cartons offensifs dans tous les sens et même des progrès dans les autres catégories statistiques comme les passes décisives par exemple. 30 pions et 4,6 assists de moyenne sur le mois de mars à plus de 58% au tir, pour la TTFL c’est plutôt pas mal hein. Récemment, l’ami Collin s’est ainsi révélé comme une option intéressante pour les joueurs en manque de solutions. D’une façon plus globale, Sexton pesait presque 27 points TTFL cette saison (21 points, 3 rebonds, 3 passes de moyenne sur l’année avec des pourcentages très solides, 47-38-85).

# Les carottes maison

Niveau carottes, on a mentionné rapidement Kevin Love au-dessus et les bobos d’Andre Drummond, on peut glisser Cedi Osman aussi, qui a globalement vu ses statistiques et son temps de jeu baisser après le jump de sa campagne sophomore. Mais au final, peut-on vraiment parler de carottes pour une équipe comme Cleveland qui n’intéresse de toute façon pas grand monde en TTFL ? Parce que bon, de notre côté, on ne connaît personne qui a pris un soir Alfonzo McKinnie avant de se dire le lendemain, « alala l’enflure, il m’a mis dans la mouise ». Si vous avez des potes comme ça, va falloir penser à revoir vos fréquentations ou changer rapidement d’équipe au prochain mercato.

Et si vous souhaitez des infos quotidiennes sur la TTFL ? Même par ces temps de disette ? Un compte Twitter à suivre, celui du Lab ! Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur la TrashTalk Fantasy League, avec la touche de sympathie habituelle, histoire de sourire… malgré tout.