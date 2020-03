Donovan Mitchell testé positif au coronavirus : le Jazz est en apnée, un nouveau cas détecté après Rudy Gobert

Si le Jazz et Rudy Gobert étaient déjà dans de sales draps depuis ce mercredi soir, c’est un nouvel épisode troublant qui est venu s’ajouter sur la pile des dirigeants de Salt Lake City. En effet, Donovan Mitchell a été testé positif au coronavirus ce jeudi, selon Arian Wojnarowski de chez ESPN.

Le début d’une longue liste de personnes touchées…? On ne l’espère pas, évidemment. Mais le scénario catastrophe que certains projetaient hier est en train de se réaliser sous nos yeux. Ce mercredi, le Jazz était en déplacement à Oklahoma City pour y affronter le Thunder. Un match qui devait avoir lieu mais qui a été stoppé avant même que l’entre-deux soit joué, puisqu’un membre du staff médical d’OKC indiquait qu’il fallait mettre la rencontre sur pause pour des raisons de sécurité et de santé. Quelques heures après ce report, on apprenait que Rudy Gobert était testé positif au coronavirus, et c’est donc en quarantaine que les joueurs du Jazz se retrouvaient dans la Chesapeake Arena. Le scénario catastrophe évoqué, c’était celui d’une contamination autour de Rudy, lui qui s’est vite retrouvé au centre de la scène médiatique en étant le premier joueur de NBA annoncé publiquement comme testé positivement. Il y avait eu des rumeurs autour d’Emmanuel Mudiay, qui aurait lui aussi été testé positif, mais les infos ont rapidement été démenties. Sauf que quelques minutes avant les coups de 16h, le Woj est arrivé sur Twitter et nous a annoncé la mauvaise nouvelle. Coéquipier de Gobert, Donovan Mitchell a lui aussi été testé positif. Mais pire que cela encore, comme on peut le voir dans le court rapport de Wojnarowski, l’attitude de Rudy déjà pointée du doigt en prendrait encore un coup.

Donovan Mitchell a été testé positif au coronavirus, selon ESPN. Les joueurs du Jazz ont indiqué, en privé, que Rudy Gobert était négligent dans le vestiaire, en étant en contact avec les autres joueurs ainsi que leurs affaires. Maintenant, un coéquipier a été testé positif.

Première réaction, on espère évidemment que Mitchell ne vivra pas de complications médicales, et que sa famille ne sera pas elle aussi contaminée par contact rapproché. Mais la deuxième réaction, la plus frappante et qui enfonce Rudy Gobert dans la tourmente, c’est cet ensemble d’actions qui le font malheureusement passer pour un joueur négligent et désinvolte pour ne pas dire stupide. C’est désormais acté, publiquement, car relayé par les grandes institutions médiatiques américaines, le pivot français est au centre de toutes les attentions et elles ne sont pas les plus douces à son endroit. Est-ce que l’on sait vraiment comment Gobert a chopé le coronavirus ? Non. Et, comme pour Mitchell, on souhaite avant tout la santé à Rudy. Peut-être apprendra-t-on par la suite de quelle manière cette transmission a été effectuée. Mais est-ce que le Français est dans le viseur de nombreux observateurs après avoir eu une attitude incorrecte et dangereuse alors que des mesures de prévention avaient été prises ? Oui. Le shitstorm médiatique présenté hier soir ne fait que commencer, et il sera difficile de s’en remettre sur le court, moyen et long-terme. Avant cela, le plus important, c’est de s’assurer que Gobert, Mitchell, leurs coéquipiers et leurs proches ne soient pas contaminés, et que ce triste épisode en train de se dérouler se termine de la façon la plus positive possible.

Damn, Rudy…

Source : ESPN