La CBA, première ligue à appuyer sur pause en janvier dernier : une base sur laquelle s’inspirer pour la NBA

Première ligue majeure à suspendre sa saison au mois de janvier, la Chinese Basketball Association nous donne un exemple du chemin que pourrait suivre la NBA dans les prochains mois. Dans l’Empire du Milieu, les équipes ont même commencé à rappeler leurs joueurs avant la reprise du championnat espérée le 2 avril.

Premier pays touché par le coronavirus, la Chine a rapidement dû s’adapter en prenant des décisions fortes. La ligue de basket professionnel n’a pas fait exception en baissant le rideau le temps que la situation se calme. C’est ainsi que l’ensemble des joueurs partis en vacances pour le Nouvel An chinois ont appris qu’ils se retrouvaient au chômage technique à partir du 24 janvier dernier. Avec ses vingt équipes et des centaines de joueurs sous contrat, la CBA devait se résigner à suspendre sa saison pour freiner la propagation du virus et protéger ses membres. Une quarantaine de joueurs américains étaient concernés et priés de rentrer chez eux. On parlait même d’un énième retour de Lance Stephenson aux Pacers avant que la courbe de personnes contaminées par le COVID-19 ne commence à s’inverser et que les instances de la ligue chinoise ne décident de rappeler les joueurs et les membres des staff pour préparer une reprise du jeu pour l’instant fixée le 2 avril sans grande certitude. Une fois de retour sur le territoire chinois, les joueurs étrangers devront respecter une nouvelle période de quarantaine obligatoire de deux semaines mais certains se montrent réticents à quitter leur pays. Toutefois, ils restent liés à leur franchise par un contrat et des agents ont confiés à ESPN que leurs clients risquaient d’être bannis à vie s’ils ne revenaient pas pour l’honorer. Les conseillers pourraient quant à eux être privés de licence pour deux à trois saisons et ont donc tout intérêt à céder au chantage de la CBA pour que leur joueur vienne terminer la saison comme prévu dans leur deal initial.

Conséquence de cette suspension, les joueurs qui espéraient signer en NBA pour rejoindre une équipe avant les Playoffs au terme de la saison CBA seront sous contrat plus longtemps que prévu. Néanmoins, la suspension de la Grande Ligue pourrait finalement permettre de tout décaler de dix semaines dans le cas où Adam Silver se calquerait sur le modèle chinois pour faire reprendre sa saison dans deux mois et demi, soit à la fin du mois de mai. On n’en est pas là, d’autant que la CBA doit encore confirmer officiellement une reprise en avril ainsi que le format choisi pour terminer la saison déjà bien entamée. Les dirigeants seraient actuellement en train de réfléchir à plusieurs formules dont un rassemblement général de l’ensemble des équipes dans une ou deux villes du pays pour jouer une fin de régulière raccourcie avant de passer aux Playoffs. Enfin, point important pour les joueurs et notamment les étrangers partis renflouer les caisses en Chine, il semblerait que les salaires soient bien versés malgré un petit retard facilement compréhensible du fait du gel de la compétition. Interrogé par ESPN, l’ancien 19ème choix de la Draft 2012, Andrew Nicholson est revenu sur sa période de confinement et cette période inédite dans sa carrière de sportif.

« Je n’étais jamais resté à la maison aussi longtemps depuis le lycée. C’est frustrant mais personne ne pouvait s’attendre à ça et personne ne peut le contrôler. C’est tout nouveau pour moi. […] Mon contrat est garanti. L’argent arrivera un peu plus tard que prévu mais je vais être payé. C’est l’une des premières questions que j’ai posées et l’équipe nous l’a promis. »

Le plus dur pour l’ancien prospect du Magic a surtout été de continuer à s’entraîner en gardant le rythme et l’exigence du haut niveau durant toute cette période. Personne n’est prêt pour la vague de NBAers en CBA pour continuer à jouer pendant que la Grande Ligue sera à l’arrêt, façon lockout 2011… Nicholson, lui, avait pu disputer des matchs internationaux avec le Canada à son retour dans son pays natal.

Tout n’est qu’hypothèse à ce stade mais l’exemple de la CBA qui cherche à reprendre la compétition d’ici peu après dix semaines de break donne de l’espoir. Le pic ne semble pas encore être passé en Europe et sur le continent américain et suspendre les compétition semble tout de même être la plus sage des précautions avant d’aborder la suite.

Source texte : ESPN