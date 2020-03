Coronavirus : Danilo Gallinari raconte le quotidien en Italie, entre inquiétude et prise de responsabilités

Alors que le coronavirus vient de toucher de plein fouet la NBA avec la suspension de la saison, il a déjà paralysé de nombreuses compétitions à travers le monde, et un pays comme l’Italie a carrément été placé en quarantaine. Alors pour le joueur du Thunder Danilo Gallinari, né du côté de Sant’Angelo Lodigiano pas loin de Milan, les choses sont encore un peu plus difficiles.

Nous sommes le mardi 10 mars 2020. La saison NBA n’est pas encore suspendue mais l’ombre du coronavirus plane de plus en plus sur la Grande Ligue. Médias à distance, médias bannis des vestiaires, matchs à huis clos… les mesures s’enchaînent pour se protéger de ce coronavirus qui domine l’actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Pour Danilo Gallinari, la sensibilité à ce sujet est probablement différente de nombreux de ses coéquipiers. Parce que l’Italie est l’un des grands foyers du virus au niveau mondial, et qu’une partie de sa famille vit aujourd’hui dans sa région natale de Lombardie, particulièrement touchée par cette crise sanitaire. Avec un pays en quarantaine et des proches cloîtrés chez eux, Gallo possède forcément un regard différent sur le coronavirus, regard qui est mis en avant dans un excellent papier de The Athletic signé Erik Horne. Le journaliste qui couvre le Thunder a en effet rencontré des membres de la famille de Danilo, à savoir son frère Federico et son père Vittorio, également aux States. On apprend via Federico qu’aucun membre de la famille Gallinari n’a pour l’instant été victime de symptômes pouvant faire penser au coronavirus, mais que l’inquiétude règne chez Dani notamment par rapport à ses grands-parents. Voici les mots du joueur d’Oklahoma City concernant le quotidien de sa famille en Italie, il y a deux jours lors d’une conférence de presse.

« La vie a changé. Vous ne pouvez pas sortir de la maison, vous ne pouvez pas avoir le moindre contact avec une autre personne, vous sortez uniquement quand c’est nécessaire, pour aller au supermarché par exemple. Ma mère et son frère ne peuvent pas aller voir mes grands-parents, car ils représentent la population la plus fragile à cause de leur âge. C’est une situation bizarre et difficile pour tout le monde. »

Une situation bizarre et difficile, c’est le cas de le dire. Mais à travers son expérience personnelle et l’état dans lequel se trouve son pays aujourd’hui, Danilo Gallinari a surtout voulu prendre ses responsabilités pour informer ses copains du Thunder afin qu’ils prennent rapidement conscience de la situation.

« Le fait d’avoir cette situation dans mon pays, l’un des plus touchés au monde d’après les statistiques, j’essaye de faire en sorte que mes coéquipiers comprennent l’ampleur de la situation, et se comportent de la bonne manière pour se protéger eux-mêmes mais aussi les autres personnes avec qui nous pouvons rentrer en contact. »

Depuis ces déclarations, le monde de la NBA a évidemment été bouleversé avec cette décision prise la nuit dernière. L’apparition du patient zéro nommé Rudy Gobert a radicalement changé la donne et la Grande Ligue a estimé nécessaire de suspendre sa saison, tandis qu’un deuxième cas est apparu dans la journée avec Donovan Mitchell. On a encore appris ce soir via le Toronto Star que la NBA ne devrait pas reprendre avant 30 jours minimum. Bref, un véritable séisme. Cependant, le message de Gallo est lui toujours d’actualité, et prend même encore plus d’importance maintenant que la Ligue a décidé d’appuyer sur le bouton pause.

Santé, prudence, responsabilité, voilà les trois mots qui doivent dominer aujourd’hui face à cette crise sanitaire qui touche notre chère NBA, mais surtout l’ensemble de la planète. Avec ce qui se passe dans son pays natal, Danilo Gallinari voit sous un œil différent cette situation et son témoignage nous permet de mieux comprendre ce que vivent aujourd’hui les Italiens et une partie de sa famille.

