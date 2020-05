La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : vivement le mois de juin qu’on en sache un peu plus…

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Des décisions pour le calendrier durant la première quinzaine de juin ?

Si pour le moment on n’en sait pas plus sur la suite de la saison NBA et son déroulement en cas de reprise, ça pourrait bientôt changer. D’après Brian Windhorst d’ESPN, la Ligue pourrait commencer à prendre des décisions concernant son calendrier durant la première quinzaine du mois de juin. La NBA veut d’abord voir comment la situation concernant le COVID-19 évolue dans le pays alors que plusieurs États reprennent progressivement leurs activités, avec certains d’entre eux qui sont prêts à accueillir le sport professionnel.

# Un Training Camp 2.0

Si la saison NBA reprend, il faudra évidemment que les joueurs retrouvent le rythme à travers un camp d’entraînement réduit, qui pourrait durer deux à trois semaines. D’après Marc Stein du New York Times, il existe un scénario où les équipes réalisent ce Training Camp 2.0 dans leur propre centre d’entraînement, avant de rejoindre le ou les lieux où se déroulera la suite de la saison. Beaucoup de paramètres restent évidemment à analyser d’un point de vue global (lieux, dates, protocoles sanitaires, équipes qui vont participer…) mais en matière de lieu d’accueil, Orlando tiendrait visiblement la corde, tandis que Las Vegas serait aussi un endroit envisagé par la NBA. Adrian Wojnarowski d’ESPN a également indiqué sur le Dan Patrick Show que la ville de Mickey avait la cote, même si un retour dans deux lieux semble également possible.

Among NBA return-to-play scenarios being discussed, league sources say, is a template calling for teams to conduct Training Camp 2.0 in their own practice facilities before heading to one or two centralized sites to resume play, with Orlando and Las Vegas still vying for games — Marc Stein (@TheSteinLine) May 19, 2020

*Finalizing a detailed set of safety protocols a la MLB *Establishing consistent, leaguewide COVID-19 testing guidelines for all 30 teams *Determining whether all 30 teams or just playoff teams (or a mix) would be summoned to play in the NBA's "campus" environment (2/2) — Marc Stein (@TheSteinLine) May 19, 2020

# Les Wolves et la Mayo Clinic vont réaliser une étude

La franchise du Minnesota, par l’intermédiaire du Dr. Robby Sikka, et la célèbre Mayo Clinic située dans le même État ont décidé d’unir leurs forces pour réaliser une étude bien spécifique concernant le coronavirus en NBA. D’après ESPN, Sikka et l’établissement à renommée mondiale ont pour ambition « d’établir le pourcentage des joueurs, coachs, dirigeants et membres de staff ayant développé des anticorps » contre le COVID. Si l’on en croit ESPN, cela devrait notamment aider les équipes à avoir une meilleure vision par rapport aux personnes possédant un plus faible risque de choper le virus. L’ensemble des équipes de la Grande Ligue devraient participer à cette étude, qui devrait se terminer durant le mois de juin.

# Mais aussi…

Magic Johnson, à travers un partenariat entre sa société EquiTrust Life Insurance Company et MBE Capital Partners, a décidé de soutenir les petites entreprises en lâchant 100 millions de dollars dans le but d’accorder des prêts par l’intermédiaire du Small Business Administration’s Paycheck Protection Program. Magic veut spécifiquement aider les chefs d’entreprise issus de minorités ethniques ainsi que les femmes, qui selon lui ont été laissés de côté par le programme à cause d’un manque de relations avec les grandes banques. (Wall Street Journal)

La frontière entre les States et le Canada restera fermée au moins un mois supplémentaire pour les déplacements non indispensables. Cela peut notamment poser problème pour les Raptors dans le cas où aucune autorisation n’est accordée, car l’équipe est aujourd’hui partagée entre les deux pays d’après le manager général de Toronto. (Marc Stein Twitter)

# Pendant ce temps-là