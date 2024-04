Comme à chaque début de semaine, la NBA a récompensé deux joueurs – un dans chaque conférence – pour leurs performances des sept derniers jours. Les heureux élus ? Kyrie Irving (Mavericks) et Kristaps Porzingis (Celtics).

Other nominees…

West: Devin Booker (PHX), Anthony Davis (LAL), Luka Dončić (DAL), Rudy Gobert (MIN) and Victor Wembanyama (SAS)

East: Paolo Banchero (ORL), Jalen Brunson (NYK), Joel Embiid and Tyrese Maxey (PHI), and Tyrese Haliburton (IND) https://t.co/uOye15im29

— NBA Communications (@NBAPR) April 8, 2024

Si Luka Doncic est dans le Top 3 de la Course au MVP cette saison, c’est bien Kyrie Irving qui a été le MVP des Mavs la semaine dernière : 31,8 points, 5,3 rebonds, 3 passes et 1,5 interception de moyenne, le tout avec des pourcentages en 50-40-90 et en plein Ramadan. Autant dire qu’il est plutôt propre le garçon. Uncle Drew a notamment été étincelant lors du match fou face aux Rockets (48 points) et a guidé Dallas vers une victoire contre Golden State sans Luka Doncic. Le bilan des Mavs sur la semaine : 3 victoires en 4 matchs, et une cinquième place solidifiée à l’Ouest.

Kristaps Porzingis rafle lui la mise à l’Est. Après Jayson Tatum, Jaylen Brown et Derrick White, KP est le quatrième joueur des Celtics à être récompensé cette saison (une première dans l’histoire NBA). Téma la solidité du collectif bostonien. L’intérieur letton a tourné à 20 points, 10 rebonds, 3 passes, 3 contres et 1,5 steal de moyenne sur la semaine, à 66% au tir, 64% de loin et 82% aux lancers-francs. Quand Porzingis joue comme ça, Boston est quasiment intouchable. La preuve : 4 victoires en 4 matchs pour les C’s la semaine passée, dont trois avec minimum 14 points d’écart.

Kristaps Porzingis player of the week highlights:

19.6 PTS | 72.8% TS |10 REB | 3.2 AST | 1.6 STL | 3.2 BLK

All hail Latvia. pic.twitter.com/J0UiHOiPoY

— Jake Issenberg (@jakeissenberg) April 9, 2024

Source texte : NBA