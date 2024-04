Kristaps Porzingis s’est blessé au mollet face au Heat, examens à venir

Auteur d’une première mi-temps discrète face au Heat lors du Game 4 entre Miami et Boston, Kristaps Porzingis s’est blessé tout seul sur un faux mouvement juste avant la pause. L’image est un peu flippante, car le pivot des Celtics ressent immédiatement une douleur qu’on devine importante. Il n’a pas repris la partie, et des examens sont à venir pour préciser la nature et la gravité du pépin.

Adrian Wojnarowski s’est voulu rassurant dans un tweet : selon l’insider d’ESPN, Kristaps Porzingis ne souffrirait pas, après premier bilan de la part du staff des Celtics, d’une blessure majeure. Des examens sont néanmoins prévus dans la journée, pour obtenir des informations claires sur la situation physique du pivot. Il s’est blessé sur une sorte de faux mouvement de sa jambe droite, et a directement marché, dans la douleur, vers son banc. Il a filé illico au vestiaire, et n’est pas revenu de la partie.

Oh no pic.twitter.com/4Cmcs7hont

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) April 30, 2024

Auteur de 14 points, 7 rebonds et 1,3 passe sur les 3 premiers matchs de la série, l’intérieur a connu un Game 2 très compliqué, notamment à cause des très bons ajustements tactiques proposés par Erik Spoelstra pour l’empêcher de jouir de positions préférentielles en attaque. Élément important de Boston défensivement comme offensivement où sa présence permet d’ouvrir des espaces aux autres joueurs, son absence pourrait être préjudiciable si un gars comme Bam Adebayo venait à prendre feu. Des informations concernant le diagnostic précis de sa blessure seront disponibles dans la journée.

Boston Celtics center Kristaps Porzingis (right calf) will undergo imaging on Tuesday but early indications are that he hasn’t sustained an Achilles injury, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 30, 2024