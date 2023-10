Kristaps Porzingis a réussi ses débuts avec les Celtics

Honnêtement, il a l’air en forme et c’est déjà une très bonne nouvelle. Mais en y regardant de plus près, à l’occasion du premier match de pré-saison de Boston face aux Sixers, le Porzingis d’hier soir nous a paru très, très fringant. Et c’est une giga bonne nouvelle pour les Celtics.

Il avait loupé la Coupe du Monde avec la Lettonie, et cela avait donné lieu à quelques doutes dans la fanbase des Celtics. Boston avait-il récupéré une planche pourrie ? On exagère volontairement, et après que les Lettons furent tout de même la sensation de l’été, Kristaps Porzingis est revenu bosser dans le Massachusetts afin d’être prêt pour cette pré-saison. Spoiler, Porzi est prêt et bien prêt et, comme le dit l’un des plus grands poètes de notre France contemporaine : pourvu que ça dure, la belle aventure.

Premier shoot de Porzingis : ficelle à trois points. Catch and shoot zéro hésitation.

Porzingis a fait ce qu’il devait faire en quelques minutes :

Scorer de loin

Lever les bras au contre

Monter au alley oop

Punir une missmatch

Ne pas se blesser

Rassurer les fans de Boston

Mettez le au congélo, y’a aucun risque à prendre c’est bon on a vu le potentiel. Ciao.

Danuel House sur le cul, Paul Reed sur le poster, 17 points en 25 minutes et les fans des Celtics qui se prennent à rêver. Les voilà munis d’un one-two punch composé de Jrue Holiday et prime Porzingis ? Avec Jaylen Brown et Jayson Tatum dans les ailes ? Joe Mazzulla peut dormir sur ses deux oreilles, d’autant plus qu’en sortie de banc Payton Pritchard a fête dignement son nouveau contrat avec 24 pions sur la défense des Sixers.

Tout va bien dans le meilleur des mondes à Boston, exactement le contraire d’il y a un an tout pile. Et Kristaps Porzingis peut souffler, il a déjà montré ce pourquoi il avait signé avec Boston.