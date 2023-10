Si ce premier match de pré-saison pour les Suns et les Pistons a permis de voir des joueurs revenir douchés sur le banc avant même la fin du troisième quart-temps, il nous a aussi offert un peu de poulet avec, notamment, le très joli match du rookie Ausar Thompson côté Pistons.

Killian Hayes et Marvin Bagley III ont réussi leurs débuts en pré-saison, ça c’est dit, mais hier soir la sensation côté Pistons se nommait Ausar Thompson. Lancé dans le cinq de départ aux côtés de Cade Cunningham, Alec Burks, Isaiah Stewart et Jalen Duren, le rookie n°5 de la dernière draft s’est ainsi délecté de sa première chez les grands. En mission défensive sur Devin Booker, seul joueur des Suns à rater un tir pendant les 11 premières minutes et cette information est réelle, l’ancien prospect d’Overtime a foncé gaiement et il a même été récompensé en attaque. Au final ? 12 points, 10 rebonds, 6 passes, et un potentiel athlétique qui fait déjà frémir tout le Michigan.

Ausar Thompson vraiment impressionnant physiquement, il a les dimensions parfaites et la mobilité qui va avec.

Entre lui et Jalen Duren, à Detroit ils ont 2 gars qui sont l’élite physique idéal à leur poste.

Ausar Thompson est super. Énergie débordante, souvent au bon endroit au bon moment, se bat pour les copains.

Le mec sa première mission en NBA c’est défendre sur Devin Booker, il prend quelques sauces mais il lâche rien il y retourne à chaque fois. Très fan de son entame. https://t.co/Doj8ohqHEd

Ausar Thompson ponctue son magnifique 1er match avec le TROIS POINTS DE L’ÉGALISATION !! pic.twitter.com/ezkaiHsK0v

Une première réussie pour le jeune ailier, qui pourrait venir bousculer très vite l’ordre établi chez les jeunes Pistons. Ça tombe bien car l’ordre n’est pas vraiment établi, comment parler pour ne rien dire afin de trouver une conclusion à cet article.