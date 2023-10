Première “vraie” nuit de pré-saison hier soir avec six matchs au menu. On vous file les scores et nos principales impressions mais on file vite, car ce soir c’est Wembamania.

Les résultats de la nuit

Bucks – Bulls : 105-102

Celtics – Sixers : 114-106

Pistons – Suns : 126-130

Grizzlies – Pacers : 127-112

Raptors – Kings : 112-99

Clippers – Jazz : 96-101

Ce qu’il faut retenir de cette première nuit

NBA is back, et c’est notre première remarque. On reprend nos marques, nos repères, on somnole un peu on ne va pas se mentir, mais on retrouve peu à peu l’ivresse de nuit blanches, au moins grises.

Sur les terrains ? On a pu avoir quelques indices sur de probables lineups de départ à la reprise de la saison. Pour les Raptors (Schroder, Barnes, Anunoby, Siakam, Poeltl), pour les Bucks (Beasley en poste 2 ?), les Bulls (Coby White à la mène) ou encore pour les Suns, avec un Josh Okogie tout heureux d’être sur le terrain à l’entre-deux avec les Avengers.

Les mecs en forme ? On en a vu pas mal. Pas de Damian Lillard ni de Giannis Antetokounmpo malheureusement pour les Bucks, mais on notera tout de même les belles dispositions démontrées par le jeune MarJon Beauchamp, alors que Thanasis Antetokounmpo a scoré autant dans un match que dans toute sa carrière. On a pu apprécier les débuts de Jrue Holiday et, surtout, Kristaps Porzingis avec les Celtics, Payton Pritchard a cartonné en sortie de banc alors que Tyrese Maxey et dans un second temps Jaden Springer ont assuré pour les Sixers.

Ausar Thompson a fait très forte impression chez les rookies, tout comme Jarace Walker et Ben Sheppard d’ailleurs côté Pacers, alors que dans le camp français on a pu apprécier Moussa Diabaté avec les Clippers et un Killian Hayes assez mordant malgré son nouveau statut de 45ème meneur back-up. La force de frappe des Suns, le sérieux des cadres de Toronto et les bons débuts de Sasha Vezenkov avec les Kings sont d’autres belles nouvelles, tout comme la solidité des leaders des Grizzlies, Derrick Rose dans le lot.

Une belle et longue – très longue – nuit, qui en appelle quelques autres avant le début de la “vraie” saison, le 24 octobre prochain. Ce soir ? Trois matchs au programme avec notamment les grands débuts de Victor Wembanyama, face au Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. Par conséquent vous savez déjà ce que vous faites la nuit prochaine alors pensez à la sieste si vous le pouvez, on rentre déjà dans le dur là.