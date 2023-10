Un très bon attaquant, un très bon défenseur, All-Star et champion NBA. Un coéquipier apprécié, un homme d’expérience et de valeurs. Voilà la définition que vous trouverez à “Jrue Holiday” dans le dico, et bien évidemment que Team USA ne va pas se priver pour lui proposer Paris 2024.

Ces derniers jours, Team USA a fait la Une de l’actualité, notamment du fait de la décision de Joel Embiid de se déclarer candidat à une place avec les États-Unis. Jrue Holiday a également été au cœur de l’actu en étant transféré des Bucks aux Blazers puis aux Celtics, avec lesquels il a d’ailleurs effectué son premier match de pré-saison hier soir.

On recoupe toutes ces infos et ça nous donne donc… Jrue Holiday pisté lui aussi par Team USA en vue de Paris 2024. Grant Hill en leader du plan drague, et les États-Unis qui se verraient donc bien partir aux Jeux de 2024 avec celui qu’ils considéraient comme le deuxième joueur le plus important de l’effectif lors des Jeux de 2021, après Kevin Durant. KD qui sera très probablement du voyage, comme pourraient l’être LeBron James, Steph Curry, Joel Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker et/ou Bam Adebayo, bref Team USA 2024 sera une équipe d’Avengers et Jrue Holiday doit en être selon USA Basketball.

Une nouvelle preuve que le néo-meneur des C’s a la cote, peut-être plus que jamais, alors qu’il affiche tout de même 33 ans et qu’il sera cette saison la troisième voire quatrième option de son équipe.

Une chose est sûre, les JO sont dans dix mois et Team USA semble avide de revanche. Et même si on ne les a pas forcément dans la poche, on ne mettrait pas cent balles sur une défaite des Américains l’été prochain, avec ou sans Jrue Holiday.

Source texte : Adrian Wojnarowski